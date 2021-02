¿No te diste cuenta? Esto es lo que The Weeknd y Kylie Minogue tienen en común

Tanto la australiana Kylie Minogue como la banda canadiense The Weeknd tienen algo en común más allá de su gran talento artístico. Ambos crearon una canción que no solo tuvo el mismo éxito sino que también tiene el mismo nombre: In your eyes.

¿Cuál de los dos se viene primero a la mente? Son aproximadamente 20 años que separan a estos dos temas “iguales” y sorpresivamente forman parte de los éxitos de la industria musical.

FUENTE: Instagram The Weeknd

Dichos autores consiguieron ser destacados por la misma canción que se viene a la mente de varias generaciones que la disfrutaron en varias oportunidades. Cabe recordar que “In your eyes” fue en su momento una apuesta musical exitosa por el músico canadiense, precisamente en su disco “After hours”.

En esa oportunidad consiguió entrar en los rankings más destacados de todas las radios alrededor del globo durante muchas semanas y fue una ola revival de sonido ochentero. Todo, de la mano de The Weeknd gracias a que siguió en la línea conceptual con su propuesta audiovisual, magnífica y desafiante.

The Weeknd fue el principal compositor junto a la colaboración del rapero Belly. La prueba de su éxito se demostró en menos de un año con 2 remix oficiales y más de 700.000 unidades vendidas por ser “la” canción.



Algo en común: In your eyes de Kylie Minogue

Tras cumplir 19 años de vida, el tema In your eyes sigue reproduciéndose como una canción de moda, ideal para cortinas musicales, pasarelas y videos de redes sociales. Resulta sencillamente atemporal y combina el talento de la cantante con una melodía pegadiza. Nadie lo hubiese pensado, sin embargo Kylie Minogue eligió el tema como segundo single de su octavo disco: Fever.



FUENTE: Instagram Kylie Minogue

Aunque no fue su primer sencillo elegido, probablemente fue uno de los mayores éxitos de toda su carrera musical. La australiana comenzó a causar sensación cuando el mismo tema compuesto –con la colaboración de Richard Stannard, Ash Howes y Julian Gallagher-, se convirtió en la gran fantasía para millones de sus seguidores.

Mediante una excelente estética en su video con “aire futurista” Minogue no es solo una leyenda de la música, sino que sus discos ocuparon el puesto más alto de diferentes listas internacionales, además de vender más de 90 millones de copias en todo el mundo.

The Weeknd y Kylie Minogue ya demostraron que tienen en común el éxito y un tema que se viene a la mente de muchas generaciones.