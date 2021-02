El vestuario de WandaVision está a cargo de esta diseñadora mexicana que comparte las claves

El vestuario resulta una pieza clave en la visualización de WandaVision ya que ayuda a distinguir cada una de las décadas recorridas a lo largo de la serie. Su papel es clave ya que aporta distintas pistas acerca de lo que realmente ocurre con los personajes.

Por eso, la encargada no podía ser nada más ni nada menos que alguien de renombre en el ambiente de la moda y el espectáculo. La elegida fue Mayes Rubeo, la mexicana que ya tiene una nominación a los Oscar por Jojo Rabbit.

Además, la experta vestuarista ya había trabajado en Marvel para Thor: Ragnarok.

Pero el desafío de vestir a los personajes de WandaVision implicaba, además, hacer un paseo por los años 50, 60 y 70's y llegar a principios del 2000.

Cada personaje requería un look específico que no rompiera con la estética y a la vez, que no revelara demasiadas pistas para no contar la historia demasiado pronto. El puesto requería cierta familiaridad con el universo del sitcom, y a la vez, manejar diversas capas de complejidad de la historia. Todo un desafío.

Rubeo se enfrentaba a la mirada de los fanáticos, que iban a tener los ojos puestos en cada detalle puntilloso. Por eso, necesitó un plan y definir una estrategia paso a paso.

Tanto Wanda, Vision, Monica Rambeau, Darcy Lewis y Agnes tenían que lucir un vestuario exacto como un collar con el logo de SWORD (la agencia de ficción contra el terrorismo) o disfraces de Halloween con inspiración en los trajes originales de la serie de cada uno de los personajes.

Aunque la época más actual no representó mayores dificultades, el capítulo en blanco y negro fue un gran desafío. La vestuarista dijo haber aprendido mucho acerca de cómo los distintos tonos se reflejan de distintas maneras en matices de gris, blanco y negro en pantalla.

El truco para aprender fue tomar una fotografía con el celular y pasarla al filtro blanco y negro para ver cómo daba. La diseñadora mexicana contó que el proceso de construcción y diseño de todo el look fue extenso ya que cada uno de los protagonistas, Elizabeth Olsen y Paul Bettany querían probarse todo.

Cada uno de los looks estaba chequeado y aprobado por los personajes. Lo mejor fue que el vestuario, en cada detalle, va dejando pistas acerca de lo que verdaderamente está ocurriendo en la historia.

Por esto, habrá que prestar atención a cada creación de la experta que estudió en el Fashion and Costume Trade Tech College de los Ángeles y se luce con la preparación de estos personajes, su historia y cada accesorio y tela funcionales a la trama.