José Luis “El Puma” Rodríguez habló de su muerte y de sus más oscuros pensamientos

José Luis “El Puma” Rodríguez es un artista con mucha vitalidad y optimismo. Sus canciones tratan de la alegría y rara vez son de temas tristes. Sin embargo, hace cuatro años el cantante venezolano se enfrentó con la muerte cara a cara ya que debió ser sometido a un trasplante de pulmones debido a una fibrosis en ambos órganos.

Hoy, a sus 78 años, “El Puma” se encuentra en perfecto estado de salud tras una larga recuperación. El pasado cuatro de diciembre asistió al Teletón, un evento en Chile que dura 72 horas y donde diferentes cantantes y personalidades de la farándula animan a la población a donar dinero para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Allí fue entrevistado por Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, el presentador chileno de 80 años de edad más conocido como Don Francisco.

Inevitablemente, el comunicador le habló al intérprete de “Agárrense de las manos” sobre el trasplante al que se sometió: "Yo vi a El Puma pocos días antes del 17 de diciembre de 2017, cuando recibió su trasplante de pulmón. Creía que no resistía... Pero poco tiempo después reinició su carrera artística. Hoy él dice que nunca pensó que con pulmones ajenos pudiera cantar igual que antes. 'Estos pulmones son prestados', dice él. Pero con estos pulmones se ha recuperado. Yo te vi en condiciones extremas, José Luis”.

José Luis "El Puma" Rodríguez afirmó las palabras de su compañero: "Sí, realmente, la última noche que nos vimos, yo iba a despedirme de ti y de toda la gente que estaba ahí. Me fui con el corazón comprimido, pero Dios tenía otros planes para mí. Otra oportunidad. Él me regaló más tiempo. Y aquí estoy, contigo".

Fuente: Instagram Puma Rodríguez

Además, mencionó a quienes estuvieron con él en ese momento tan duro: “Quienes me visitaron, como Don Francisco y Ricardo Montaner, me dieron fuerzas. Sus consejos me daban mucha fortaleza y cada vez que se iban, a mí me daban ganar de seguir. Hay tres cosas que uno no puede hacer, antes y después de la operación, que es comer, hacer ejercicio y dormir. Pero hay que hacerlo, por difícil que parezca”. Finalmente, les dejó un mensaje a las personas que pasan por un estado de salud similar al suyo: “Por favor, no desmayen en la fe, sigan adelante. Pareciera ser que te vas del cuerpo, que te vas a morir, pero no... ¡Sigue! Porque hay una luz en el camino”.