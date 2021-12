Vicente Fernández Jr. habló del libro que involucra a su familia con el narco

La familia de Vicente Fernández está en el foco mediático desde hace tiempo por diversos motivos, pero el más reciente es la publicación del libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández” de la periodista Olga Wornat, quien a lo largo del texto vincula a Gerardo, hijo del medio de Vicente, con Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante que fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Ahora, Vicente Fernández Jr, habló con el medio mexicano “TvyNovelas” del tema y dijo que Olga Wornat se puso en contacto con él pero que no le pareció oportuno recibirla. “Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, sentenció el actor.

Según lo que ha trascendido, el libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández”, aborda todos los costados de la dinastía Fernández tan querida y aclamada por el público y entre en detalles bastantes oscuros como por ejemplo traiciones entre los hermanos. La periodista Olga Wornat resumió el libro ante su colega, Julio Astillero, y explicó: “Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho”.

“Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”, agregó la mujer.

Fuente: Instagram Vicente Fernández

A pesar de señalar a Gerardo Fernández como el nexo con el narcotráfico a través de Ignacio Nacho Coronel, quien fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, ella aclara que no consiguió testigos de aquella amistad que quisieran dar su testimonio pero que sí accedió a varias fuentes que lo confirmaron.