Jessica Cediel reveló la razón de su soltería

La modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel de 39 años, tiene acostumbrados a sus más de 8 millones de seguidores de todas las latitudes en la red social de la camarita a compartir fotos de sus looks, imágenes de sus viajes, y fragmentos de sus trabajos.

Lo cierto es que Instagram es el medio que la morocha elige para tomar contacto con sus fans y ahora a través de ellas explicó el motivo de su soltería debido a que muchos de sus seguidores le estaban haciendo esa consulta por mensaje privado.

“Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mí. Obviamente hay ofertas, gente linda, pretendientes. Pero prefiero estar quieta y esperar”, explicó en un principio Jessica Cediel. “Y no es del todo fácil… hay días de días; hay días en los que estoy tranquila, otros en donde humanamente extraño demasiado a esa pareja. Pero al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a él y a su voluntad”, agregó la periodista entrando en detalles de su corazón.



Jessica aprovechó la ocasión y compartió lo que espera del futuro y dijo: “Mientras tanto sigo preparándome, sanándome y disfrutando de todas las bondades de esta etapa de mi vida. Luchando por mis sueños y por mi familia y por ser todos los días la mejor versión de mi misma. Tanto personalmente, como espiritualmente y físicamente”.

Fuente: Instagram Jessica Cediel

Finalmente, Cediel aseguró: “El plan de Dios es perfecto! Y de eso no tengo la menor duda! Sé que muchas mujeres por aquí también se sienten igual e identificadas! Un beso. Los amo! Y espero que la duda haya sido despejada”.