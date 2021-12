Las duras críticas de este presentador sobre el talento de Yalitza Aparicio

Desde su participación en la película ‘Roma’, Yalitza Aparicio logró despegar en el mundo de la actuación. Convirtiéndose en una joven promesa por su talento innegable, aunque la realidad es que su camino no ha sido nada fácil debido a que por ser oaxaqueña e indígena siempre ha sido criticada, incluso por sus mismos compañeros.

Ha sido invitada a eventos internacionales y ha formado parte de grandes campañas de publicidad. Las piedras en el camino no le han impedido continuar con su carrera tanto en México como en el mundo, llevando con orgullo la bandera de su país y sus orígenes.

Lamentablemente, una vez más, fue atacada, esta vez por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien criticó el trabajo de la actriz. Todo comenzó cuando en el programa ‘De primera mano’ comenzaron a hablar de que Carmen Salinas recibió la afiliación al Sindicato de Actores de Estados Unidos, algo que es muy positivo para que pueda tener la oportunidad de votar en los premios Oscar.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Adolfo Infante de Yalitza Aparicio?

Dentro de la misma plática salió el tema de que Yalitza Aparicio recibió está estatuilla por lo que también forma parte de este sindicato. Fue ahí que Gustavo Adolfo Infante aprovechó para cuestionar el talento de la joven actriz:

“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: 'Trapea aquí' ¿Dónde está la actuación?”.

Los compañeros del periodista se quedaron sorprendidos por sus palabras y decidieron dar su opinión al respecto, destacando el talento de la protagonista de ‘Roma’. Esto no hizo que él se retractó ni mucho menos, por lo que continuó diciendo:

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”.

Antes de terminar de hablar, Gustavo Adolfo Infante quiso dejar bien en claro que sus críticas no tienen nada que ver con su origen ni con su color de piel sino meramente con su talento.

“Qué bueno esa historia que romantizamos, dónde nació, que la piel morena, de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿Qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitza Aparicio, pero dije que la señora no actúa. La película Roma me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”.

Tras los dichos del conductor, los seguidores de la actriz salieron rápidamente a defenderla. Afirmando que si llegó a donde llegó es solamente por su talento y su esfuerzo, algo qu eél no ha sabido apreciar.

¿Qué opinas de las críticas de Infante contra Yalitza Aparicio