Karol G llamó la atención de todos con este particular video

La cantante colombiana Karol G de 30 años está descansando en su ciudad natal de Medellín donde recibirá el nuevo año junto con su familia y sus mejores amigos. Desde allí mantiene contacto con sus fans en las redes sociales donde acumula más de 45 millones de seguidores de todas las latitudes.

Karol G. Fuente: archivo MDZ

Esta semana, Karol G sorprendió a su fandom virtual al publicar una serie de imágenes en sus stories de instagram que daban a entender que la ex de Anuel AA estaba embarazada. En una de las fotos salía un test, que todavía no se sabe si era de embarazo o de Covid-19 y junto a ella decía: “El corazón se me va a salir”.

En otra de las stories Karol G salía junto a un auto deportivo blanco en medio de la calle y escribi´p: “Real, quiero contarles lo feliz que me siento”. Acto seguido publicó otra fotografía en la que se veía una pantalla de un equipo de ecografía que mostraba un incipiente feto.

La sorpresa de Karol G. Fuente: instagram @karolg

“El regalo más grande, mi princesita”, escribió Karol G junto a dos emojis de corazones. Una vez que sembró la emoción y también la duda por parte de sus fans, la cantante eliminó sus stories y dijo que más adelante explicaría todo lo ocurrido, pero eso nunca llegó y todos se preguntan que pasó.

La sorpresa de Karol G. Fuente: instagram @karolg

Algunos de sus fans arreisgan que sólo era una broma por el día de los inocentes que fue el pasado 28 de diciembre y que tanto el test como la ecografía no eran de ella. Los más osados en la red afirman que el embarazo es real pero que Karol G todavía no está preparada para contarlo.