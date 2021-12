La novia de Mario Cimarro deslumbró con su perfecta figura desde República Dominicana

Bronislava Gregušová fue finalista del concurso de belleza Miss Eslovaquia y es la actual novia del galán de Pasión de Gavilanes, Mario Cimarro. La joven blonda tiene 29 años y él, 50 pero sus 21 años de diferencia nunca han sido un impedimento ya que llevan bastante tiempo y en las redes sociales demuestran el amor que se tienen.

Actualmente Mario Cimarro disfruta junto a ella de unos días en Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. El actor publicó un boomerang en su cuenta de instagram con el texto: "Dos días para el nuevo año 2022. ¡Pásenla divino como se merecen! Mucha buena vibra mi gente!".

En las últimas horas, Bronislava Gregušová compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus miles de seguidores de todo el mundo. En el mismo se puede ver a la europea desplegando toda su hermosura ante la cámara desde República Dominicana. La oriunda de Eslovaquia lució un look total black. Además, la bella artista complementó su look con lentes de sol oscuros, su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Bronislava Gregušová

“1?,2? or 3?” fue el sencillo y corto texto que eligió Gregušová de epígrafe para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Bronislava Gregušová

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la pareja de Mario Cimarro se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los cientos de corazones. Además, la blonda recibió en su publicación decenas de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles fanas hacia su espléndida figura física.