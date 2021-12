Así reaccionó Salma Hayek al encontrar un mensaje de otra mujer en el móvil de su marido

Salma Hayek y François Pinault son una de las parejas más duraderas del ambiente. Cuando uno ve sus redes sociales se da cuenta el gran afecto que hay entre los dos. Y para no ser menos cuentan con un gran amor en común, su bella hija Valentina Paloma Pinault de 14 años.

Pero en este ambiente donde las parejas pasan separadas por largos periodos, comienzan los miedos, celos y se pierde de apoco la confianza. Hayek y Pinault no escapan a esta lógica y en una entrevista con Jimmy Fallon contó un episodio con el celular.

Fuente: Instagram Salma Hayek

Ante las cámaras Hayek contó un divertido episodio en que por un momento creyó que su esposo François le estaba siendo infiel "Hace unos días, estoy mensajeándome con alguien, veo su teléfono y está este mensaje: "Hola soy Elena, si quieres mejorar tu inglés tienes que practicar, ¿quieres practicar ahora? Jimmy, soy mexicana, tú sabes, eso no es nada bueno"

Aunque en ese momento Salma Hayek se sintió mal, no le dijo nada a Pinault ya que "la mujer era quién lo había buscado y no él". Luego de transcurridas unas horas la mexicana no se pudo contener y preguntó a su esposo: "¿Quién es Elena?".

Fuente: Instagram Jimmy Fallon

François Pinault se mostró descolocado y sorprendido por la pregunta ya que no sabía de quién se trataba, pero Hayek le explicó y este dijo: "¿Te refieres a Elsa? Es una aplicación como Siri", explicó riendo.

Con una mirada de no poder creer lo que estaba escuchando, Jimmy Fallo se agarro la cabeza y Salma concluyo en forma de broma "Su nombre es Elsa pero no la descarguen porque su inglés sigue teniendo un fuerte acento, así que Elsa no funciona". La realidad es que en la casa de la pareja toda la familia habla en inglés pero todos tienen acentos marcados, excepto su hija.