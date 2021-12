Quién fue el primer esposo de Chantal Andere y por qué terminaron

Chantal Andere es una popular actriz de telenovelas, que hizo éxitos como "Marimar" (1995) y "Destilando amor" (2008), y la coronaron como una de las estrellas más queridas de México. Su carrera le permitió formar muchas amistades dentro del mundo del espectáculo, pero también la ayudó a conocer a su primer esposo.

La mexicana nació en una familia de artistas: es hija de la reconocida actriz Jacqueline Andere y del director de cine José María Fernández Unsáin, es hermana de José María "Pirru" Fernández y cuñada de la cantante Ana Bárbara. Al criarse rodeada de talento, Chantal Andere no dudó en tomar el mismo camino que ellos, quienes fueron sus grandes maestros.

Fue su madre quien le presentó a Roberto Gómez Fernández, hijo del reconocido actor y productor Roberto Gómez Bolaños quien escribió y dirigió "Chespirito" (1970-1973, 1980-1995), "El Chavo del Ocho" (1973-1980) y "El Chapulín Colorado" (1973-1979). Jacqueline Andere organizó la primera cita entre ambos y rápidamente se enamoraron.

Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández: amor y divorcio

Llevar su relación en secreto fue muy difícil para Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández debido a que sus padres eran reconocidas estrellas mexicanas. "Roberto y yo somos hijos de famosos y sabemos lo difícil que es mantenerse al margen de los escándalos públicos. Por eso, hicimos un pacto antes de casarnos. Juramos que nuestro amor iba a estar siempre por encima de todo", contó la actriz de "Marimar".

Fue en 2001 cuando se casaron con una ceremonia muy íntima a la que asistieron solamente sus familiares más cercanos. Era una época en la que los dos tenían una ajustada agenda laboral gracias a la cantidad de proyectos, pero siempre se hacían un lugar para estar juntos y en público hablaban con mucho amor sobre su relación.

En 2005, Chantal Andere mencionó que querían buscar un hijo, ya que habían cumplido cuatro años de matrimonio y estaba muy felices: "Mucha gente nos ha felicitado y dicho que son muy pocos las parejas de artistas que lo logran y pues, me siento muy afortunada de haber encontrado una persona como Roberto".

Sin embargo, la crisis en la pareja y una inminente separación se adelantó a esos planes y, al poco tiempo, anunciaron el divorcio de "mutuo acuerdo". Hasta el día de hoy, ninguno de los dos reveló los motivos por los cuales tomaron esta decisión, pero trascendió que hubo una infidelidad de parte del actor.

La vida después de Roberto Gómez Fernández

Chantal Andere se volvió a enamorar y en 2008 se casó con Enrique Rivero Lake, un reconocido anticuario que en muchas ocasiones expresó su pasión por el arte y la cultura. El hombre es tan reconocido en su rubro que lo llevó a convertirse en un anticuario que ayuda a coleccionistas privados.

"No me gusta hablar del divorcio; aunque me llevo bien con él y a mi esposo no le afecta, porque mi vida es mejor ahora", dijo la actriz hace unos años. El matrimonio tuvo dos hijos, Natalia y Sebastián, y en las redes sociales presumen todo el amor que se tienen y lo feliz que se encuentran. ¿Te gusta esta pareja?