Este es el multimillonario trabajo que George Clooney rechazó y que no se arrepiente

George Clooney, no solo es un gran actor, sino que también se lo conoce por ser guionista y productor, presenta una larga trayectoria en el mundo del espectáculo y el cine. Comenzó cuando era apenas adolescente realizando algunos papeles extras. Luego interpretó al doctor ‘Doug Ross’ y desde ese momento nació su estrellato.

El protagonista de ‘Batman y Robin’, dio que hablar luego de comentar sobre una oferta de trabajo que le brindaron y que junto con su esposa, Amal Clooney rechazó. El pago por el mismo era de tan solo 35 millones de dólares y aunque reconocemos que la fortuna de este gran actor se encuentra calculada entre 250 y 500 millones de dólares, solo debía ir a trabajar un día.

George declaró: ‘Pues sí. Me ofrecieron 35 millones de dólares por un día de trabajo para un anuncio de una aerolínea, pero lo hablé con Amal y decidimos que no merecía la pena. Estaba asociado con un país que aunque es un aliado, es cuestionable a veces, entonces pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’.

Es sabido que el intérprete es defensor de los derechos humanos, a su vez, como George Clooney recibe la atención de su público y sus seguidores, estos brindan apoyo a las diversas actividades de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz en todo el mundo, e incluso fue reconocido anteriormente como Mensajero de la Paz.

Por último, cabe destacar que su mujer Amal siempre ha apoyado a su esposo y se ha mostrado activa ante sus compromisos con los derechos humanos. Actualmente, la pareja disfruta de su hogar y de la crianza de sus mellizos de tan solo 4 años de edad.