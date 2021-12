Thalía reveló un detalle de “Marimar” que no todos conocían

Thalía, además de ser una influencer de la música, tuvo sus apariciones actorales, sobre todo en Marimar, un melodrama que la hizo aun más conocida. Una de los momentos más llamativos fue con uno de sus compañeros: Eduardo Capetillo. Con él compartieron créditos protagónicos y quedó a descubierta una intimidad.

En el día de ayer se festejaron 25 años del lanzamiento de la telenovela que tenía Thalía y Eduardo Capetillo entre sus estrellas. Ante ello, los actores, que fueron compañeros en el grupo Timbiriche, decidieron realizar un enlace en vivo para recordar cómo fue compartir escena en el mencionado melodrama. Sin embargo, el esposo de Bibi Gaytán no se imaginó que Thalía lo pondría en evidencia dando a conocer un berrinche que hizo durante una de las filmaciones.

El principio de este drama comenzó cuando a Capetillo, quien interpretaba a un futbolista, con aspiraciones de llegar a jugador profesional, le pidieron hacer una tijera para una de las escenas, que logró tras muchas grabaciones. El quiebre estuvo en que no quedó dentro de las grabaciones de Marimar. Ante esto se manifestó en el vivo junto a su compañera: "Para que yo hiciera, se le llama una media tijera, esa media tijera que está en la entrada".

Fuente: Instagram Thalía

La contra respuesta de la cantante y actriz de 50 años fue humillante: "Te costó porque te raspaste. Me acuerdo que hiciste un pinche berrinche '¡¿Por qué no lo grabaron?!' Porque fue una toma que te salió muy bien y no sé por qué no se grabó", recordó Thalía durante la conversación.

Capetillo se sorprendió y elogió a su Thalía por su memoria: "de eso sí me acuerdo, fíjate". "Que buena memoria tienes", le respondió. Y por su parte la esposa de Tommy Mottola le volvió a responder: "Yo sí me acuerdo porque te había salido cañón y quién sabe dónde estaba el camarógrafo, estaba arreglando algo”