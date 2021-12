El gesto de Freddie Mercury que marcó su carrera en México para siempre

Pese a que ya han pasado 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury, líder de Queen, los fanáticos se encargan de mantener viva la figura y la imagen del cantante. Sorprende además que día a día se conocen nuevas historias que antes estaban ocultas.

La noticia más reciente sobre este legendario grupo británico involucra a su guitarrista, Brian May, quien se contagió de Covid – 19. El músico utilizó sus redes sociales para contar cómo fue su evolución y recuperación tras ser positivo de coronavirus luego de acudir a una fiesta de cumpleaños. May dijo: “La bestia sigue en mi cuerpo. No es demasiado tarde para que esta cosa me vuelva a golpear”. Tras pasar once días aislado, finalmente los resultados de los antígenos del guitarrista de Queen dieron negativo y expresó su felicidad en sus redes sociales con una larga reflexión.

En este 2021, la banda liderada por Freddie Mercury cumplió 50 años de carrera. Tras la desaparición física del cantante, Queen continuó dando recitales con Brian May y Roger Taylor y acompañado por Adam Lambert en los últimos años. Por el aniversario, se inauguró un local de dos pisos, ubicado en pleno centro de Londres. Se recuerda cómo ha sido toda la trayectoria de la banda, desde sus inicios en la década del ’70 a su pleno auge y posteriormente con la nueva formación.

En la década del ’80, la banda giró por todo el mundo y en el año 1985 tuvo la posibilidad de dar un mega concierto en Chile. Sin embargo, la por aquel entonces, Primera Dama, Lucía Hiriart y esposa del dictador Augusto Pinochet, impidió que el grupo diera el concierto. El motivo fue porque propiciaba la homosexualidad.

En el año 1981, Queen encabezó una gira por toda Latinoamérica, entre los cuales, Argentina formó parte de “The Game Tour”. Sin embargo, en México se dio la particularidad de que no regresaron más. Se debían presentar en Puebla durante dos fechas en octubre pero debido a la desorganización y el desorden, las cosas no salieron como esperaban para los organizadores. Los espectadores se enojaron cuando Mercury se puso un sombrero de mariachi lo que derivó en una lluvia de objetos al escenario, seguido por abucheos.