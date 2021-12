Cómo se organiza Adamari López con Alaïa para las fiestas

Adamari Lopez y su hija Alaïa armaron el arbolito de Navidad hace varias semanas y lo presumieron en las redes sociales: está decorado con tazas, teteras, cruces y cinta de raso azul que envuelven las bolas que cuelgan. También colocaron encima una sustancia artificial que lo hace parecer nevado.

"Como saben, cada año hacemos un arbolito de Navidad en la casa y muchas veces tratamos de encontrar algo diferente. Me gustan mucho las crucecitas, y me gustan mucho las cintas", dijo la conductora en un video que publicó en su perfil oficial de Facebook en el que su hija aparecía por momentos.

Una de las cuestiones que alegró a sus seguidores es que su ex pareja y papá de Alaïa, Toni Costa, también estuvo con ellas mientras armaban el arbolito. Adamari López y el bailarín español finalizaron su relación a principios del 2021, pero tienen una gran relación y están comprometidos para que su hija crezca en un ambiente rodeado de amor.

"Ayer pasamos el día de acción de gracias en familia y amistades, y estoy muy agradecido de tener la hija que tengo que me da la vida y me llena mi corazón, agradecido de todo lo bueno que la vida me ha dado, volvería a vivir cada cosa que me ha pasado porque eso me hizo ser la persona que soy hoy, con mis virtudes, con mis defectos, pero así soy, feliz", escribió en una publicación de Instagram.

¿Cómo pasarán Adamari Lopez y Alaïa las fiestas?

Quedan pocos días para Nochebuena y Toni Costa reveló que pasará las fiestas con Adamari López y Alaïa porque sabe que a su hija le hará muy feliz. Más allá de las diferencias y de haber tomado caminos separados, ambos aún se consideran familia y lograron transformar el amor en una muy buena amistad.

"Vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo…”, expresó en una charla concedida a Mezcal TV. Se trata de las primeras fiestas de ambos como ex pareja y no quieren que Alaïa tenga que dividirse, por lo que decidieron tener una actitud madura y estar juntos en familia.

Y agregó: "Saben que Alaïa es la persona que está presente siempre. Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible…".

Por otro lado, Toni Costa no dio detalles de cómo será la celebración de Navidad, pero todo apunta a que será en la casa de Adamari López por el imponente arbolito que armaron los tres juntos. Ahora, tan solo queda esperar a las fotos que publiquen ambos en las redes sociales.

