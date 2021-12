Esto es lo que sucederá con la abultada herencia de Carmen Salinas

Tras dos semanas –el pasado 9 de diciembre- del fallecimiento de Carmen Salinas a sus 82 años en un hospital capitalino de México, producto de varias semanas internada en terapia intensiva tras una hemorragia cerebral, la familia de la querida actriz tuvo comunicación con la prensa para contar como se vive el duelo, tanto como se relacionaron cuando Salinas estaba enferma.

María Eugenia Plascencia, hija de la protagonista de la obra musical Aventurera, hizo pública la noticia sobre qué destino tendrá la herencia de Carmen Salinas: "No he pensado todavía en ver todas esas cosas, porque hemos estado más en el respeto del novenario, de todo para mi madre. Todo vendrá con calma. Es horrible, desde el principio. Entre nosotros todo está arreglado y se verá con el tiempo, ahorita no hay prisa", reveló a la prensa.

Dando seguridad, María Eugenia comentó que “la herencia está en orden, pero ahorita no puedo hablar de eso. Estoy más enfocada en el novenario de mi madre y todo eso. Ahora, para nada, ya vendrá con el tiempo, como dije. A su vez agregó que "Si dejó testamento, más adelante se verá eso".

La hija de Carmen Salinas se abrió en alma y corazón narrando cómo ha llevado este duelo tras la ausencia de su madre. "Ahorita ya lo asimilé más. En esos días pensaba que mi mamá estaba de viaje, trabajando como siempre lo hacía. Ahorita ya me pegó y me va a pegar más cuando la lleve a descansar con mi hermanito", declaró.

Sin dudas la ausencia de la enorme actriz y también productora y parte de la cámara de Diputados de México, se notará más en la mesa navideña, donde Carmen Salinas será recordada por su familia y cercanos que se reúnan en su honor para las festividades.