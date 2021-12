Vicente Fernández: así atraviesa el luto su familia

El pasado 12 de diciembre Vicente Fernández, que la lucho durante varios meses, falleció producto de las complicaciones que le produjo una caída en su casa en el país. Ya son casi 10 días y cada uno que pasa, es más pesado para su familia que lo extrañara, como todos los fanáticos que se quedaron sin su presencia física pero que lo harán vivir en sus melodías.

Tras un velorio multitudinario, un entierro acorde a la grandeza del Charro de Huentitán, como lo apodo el mundo y cientos de homenajes por redes sociales y arriba de escenarios por parte de familiares, amigos y cantantes que nacieron tomando su ejemplo, es momento de quedarse con los gratos recuerdos.

Hace unos días Alex, uno de los nietos de Vicente, expresó como están llevando el duelo de una perdida tan grande y el vacio que les dejó la partida de su abuelo. "Está muy difícil la verdad. Los primeros días no podía parar de llorar. Esto fue algo que nosotros fuimos viviendo desde antes; afortunadamente, nos alcanzamos a despedir de mi abuelo bien, mientras estaba consciente”, expresó reveló a Ventaneando.

En cuanto a lo que les dejo de legado “su tata”, como Alex Fernández y sus primos le decían a Vicente Fernández, aseguró que "va a estar con nosotros acompañándonos en las presentaciones también. Además conto que se queda “con todo lo que me enseñó. Le agradecí todo. Si no fuera por él no estaría aquí. Lo amo con todo mi corazón y estoy absolutamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, y porque siempre me cuidó, fue como un padre para mí", finalizó el nieto de “El Rey”.

Fuente: Instagram Alex Fernández

Si bien el vacio es enorme, su familia hará valer el apellido que les dejo y tendrán que gestionar la fortuna que cosecho Vicente a lo largo de su gran carrera. La misma supera los 25 millones de dólares, producto de su trayectoria artística y también como empresario. Esta cantidad es producto de las distintas áreas en las que se desempeñó y las ganancias de sus más de 50 álbumes, como también sus roles de productor y actor.