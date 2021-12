Las particulares confesiones de la ex de Ben Affleck que sacuden las redes

Fue en junio de 2019 cuando Ben Affleck, el reconocido y premiado actor mantuvo una relación con Katy Cherry, compositora de música novata del medio hollywoodense. La pareja vivió unos meses de romance y amor; cuando en octubre del mismo año, luego de una recaída del norteamericano en su adicción al alcohol, se separaron y Ben partió a filmar una película. Reciamente en una entrevista, Katy contó detalles de su relación con el protagonista de Batman, y confesó haber mantenido una conversación acerca del cuerpo de Jennifer López. Además, comentó detalles de la relación de Affleck con su ex mujer Jennifer Garner.

En una reciente nota publicada con la revista In Touch, Katy Cherry confesó los detalles de cómo se conoció con Ben Affleck y como fueron esos meses de romance y amor. “Nos conocimos en la aplicación Raya. Hablamos por FaceTime durante cuatro meses antes de conocernos. No era todos los días, pero sí de vez en cuando”, comentó. Ambos se reunieron por primera vez en un bar en Santa Mónica, California y allí comenzó su relación. De esa primera cita Katy recuerda “Es muy dulce, encantador y súper divertido”. Luego de unas semanas el actor le confesó que la amaba y le pidió a Cherry que se mudará a vivir con él, si bien ella no sentía lo mismo, no dudo en dejar sus cosas en su antigua casa y mudarse a la mansión que el actor tiene en Pacific Palisades. “No habló de matrimonio, pero me dijo ‘Te Amo” muy, muy rápido”. “También me propuso que me vaya a vivir con él”, declaró Katy en la entrevista.

Fue entonces, cuando pasados unos meses y ya en confianza la joven artista le preguntó sin tapujos por eso que particularmente destaca a Jennifer López en su físico y por lo que es todo ícono del estilo latino. “Cuando él y yo estábamos juntos, le pregunté: ‘¿cómo es el culo de JLo?’. Tuve que preguntarle. Ella es un icono. Es increíble” y él respondió: ‘fenomenal’, conto Cherry. Sobre la relación que han decido encarar nuevamente Affleck y López, la rubia se expresó abiertamente y dijo “Están en los mismos momentos de sus vidas. Él y JLo tienen hijos. A Ben le gusta estar en familia. Está buscando algo profundo, y obviamente se siente muy conectado con ella”.

La relación continuaba, todo iba bien hasta que llegó la noche de Halloween. Fue en octubre de 2019 cuando el actor y Cherry, asistieron a una fiesta en West Hollywood, Los Ángeles California. Justamente en esa semana Ben festejaba un año de sobriedad y contó con orgullo su logro públicamente en su cuenta de Instagram. Pero horas después, el sitio TMZ publicó un video donde se lo puede ver al actor completamente ebrio y con serias dificultades para mantenerse en pie. Luego de la fiesta, el actor se dirigió en compañía de Katy al casino, donde jugo al póker. El exceso de alcohol y vicios continúo durante la noche. Al día siguiente, en la mañana después de aquella penosa recaída, Cherry comentó que Ben solo estaba preocupado por sus hijos, ya que la noticia estaba en todos los portales y el video se viralizó rápidamente. “Lo primero que me dijo es que tenía que saber si ellos estaban bien. No estaba preocupado por él, sentí pena”. Tras el exabrupto el actor dio la cara y la mañana del domingo mientras se conducía a la casa de sus hijos, dijo a los paparazzi “Fue un error pero no voy a dejar que me descarrile”.

Luego de aquella noche todo cambió para la reciente pareja, en principio Ben se quedó varias noches en la casa de su ex esposa Jennifer Garner, junto a sus tres hijos, el actor quería reparar con su presencia el daño que aquel video donde se lo ve borracho pudiera hacerles a sus pequeños. Cherry comento al respecto “Sé que Jennifer (Garner) estaba muy enojada. Me lo dijo él”, y agregó “Me di cuenta que ella lo llamaba muy seguido pero entiendo que era para tener una buena relación. Me acuerdo que me dijo que estaba feliz de que ella sea la madre de sus hijos”. No hubo mucho más después de aquellos episodios, estar al lado de una persona con adicciones no es fácil y aquella relación llego a su fin un par de días después cuando Katy se fue de la mansión del actor y no volvieron a verse.