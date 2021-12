La dura confesión de Chiquis Rivera sobre uno de los momentos más trágicos de su vida

La cantante latina Chiquis Rivera de 36 años es una de las artistas más seguidas en la actualidad, tan sólo en las redes sociales acumula más de cuatro millones de seguidores de todas las latitudes y además tiene su propio público en su podcast llamado 'Chiquis and Chill'.

Chiquis Rivera. Fuente: archivo MDZ

Fue mediante este formato que la Chiquis Rivera hizo una confesión muy íntima a sus seguidores, ella contó frente al micrófono de su podcast que tuvo un aborto espontáneo a sus 19 años , la situación le afectó tanto que no logró compartirlo con nadie hasta bastante tiempo después.

Chiquis Rivera. Fuente: instagram @chiquis

"Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre. No sé si fue por estrés, pero comencé a sangrar, aparentemente tuve una pérdida” explicó la hija de la “Diva de la Banda” y agregó "Soy latina y congelaré mis óvulos”.

Un tanto afectada por lo ocurrido, la Chiquis Rivera recordó que cuando la vio in ginecologo y le hizo un estudio, le avisó que debáin limpiar su útero. “En ese tiempo también me diagnosticaron endometriosis y pensé que padecía esta enfermedad como consecuencia de la pérdida que tuve a los 19. Sobre el aborto pienso que fue mi decisión porque no estaba lista para tener hijos”, detalló la cantante.

Chiquis Rivera. Fuente: instagram @chiquis

Finalmente, la Chiquis Rivera anunció una feliz noticia y dijo que con su pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez, están en la búsqueda de un bebé. "Voy a tratar de quedar embarazada de forma natural con mi actual pareja ahora mismo porque no estoy tomando anticonceptivos y si sucede es porque ya está destinado a ser”, afirmó la artista.