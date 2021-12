La afección de salud que padece Halsey

A menudo, la gente suele suponer que las celebridades tienen una vida más fácil que todos los demás, pero lo que a veces olvidamos es que, si bien son mucho más ricas que la mayoría, igual tienen sus propias luchas. En el caso de Halsey, esa lucha incluye la salud física y mental, que no siempre se nota a simple vista.

Sin embargo, Halsey siempre ha sido transparente sobre su salud y la importancia de no avergonzarse de buscar ayuda. La cantautora también admite que hacerse cargo de su salud no es opcional.

Historial de salud de Halsey y diagnóstico de 2016

Halsey siempre ha instado a los fanáticos a buscar ayuda si la necesitan para su enfermedad mental y, sobre todo, a que nunca se avergüencen o piensen que así tiene que ser para siempre.

Uno de sus muchos agradecimientos y publicaciones en las redes sociales sobre la salud mental, incluye una foto de ella con una camiseta que dice "Logrémoslo, hablemos". En su publicación de Twitter, le dice a los fans: “Nunca estás solo, y eres QUERIDO y AMADO. ¡Cada batalla te ayuda a ganar la guerra!".

No es inusual que Halsey sea una firme defensora de la conciencia sobre la salud mental. No solo es una persona genuinamente buena, sino que también ha tenido sus propias luchas con la salud mental, la endometriosis e incluso algunos abortos espontáneos. De hecho, se encontraba en el escenario cuando le sucedió uno de estos, lo que realmente la afectó por un tiempo.

"Antes de que pudiera realmente averiguar qué significaba el embarazo para mí y lo que eso significaba para mi futuro... lo siguiente que supe fue que estaba en el escenario con un aborto espontáneo en medio de mi concierto", dijo durante una entrevista la cantante de "Sorry". "La sensación de mirar a un par de cientos de adolescentes a la cara mientras estás sangrando a través de tu ropa y tienes que hacer el espectáculo...".

La endometriosis es una afección que causa menstruaciones abundantes e infertilidad, junto con otros problemas. Sus abortos estaban relacionados con esta condición.

Halsey se hizo cargo de su salud

Después de tres abortos espontáneos y el diagnóstico de endometriosis (que afecta sus posibilidades de quedar embarazada), Halsey decidió congelar sus óvulos para controlar su futuro y sus posibilidades de quedar embarazada.

"No quiero volver a tomar la decisión de hacer lo que amo o no poder hacerlo debido a esta enfermedad", aseguró la estrella. “Así que puse mi pie firme y me puse muy agresiva en cuanto a buscar tratamiento, me operaron hace aproximadamente un año y me siento mucho mejor”.

En respuesta a las preguntas sobre congelar sus óvulos a los 23 años, la cantante de "Bad at Love" explicó: "Necesito ser ‘agresiva’ para proteger mi fertilidad, para protegerme a mí misma". No es convencional para una joven de 23 años, pero la verdad es que Halsey siente que cuando se trata de la salud de las mujeres, "los médicos tienden a minimizar la experiencia femenina"

Ha sido un camino largo y difícil para Halsey, pero tomó el control de su salud e hizo realidad sus sueños. Un gran ejemplo para el resto de las personas que quizás se sienten paralizadas o no saben cómo actuar. ¿Tú la apoyas?