Esto pesa y mide Lili Estefan

Lili Estefan es una de las celebridades más queridas de la pequeña pantalla. Desde que llegó al mundo, la presentadora estaba destinada a convertirse en una estrella. Esto se debe a que es sobrina del productor musical Emilio Estefan y de la cantante Gloria Estefan.

El talento y el carisma para el mundo artístico lo lleva en su sangre. De esta manera, se convirtió en una respetada modelo y presentadora de televisión, que desde hace muchos años se encarga de entretener y hacer feliz al público.

Su primera aparición en la pequeña pantalla la hizo en 1986, cuando se lució como modelo en el programa “Sábado Gigante” junto a Don Francisco. Luego llegó la oportunidad de convertirse en presentadora, y no la desaprovechó.

Desde hace tiempo, Lili Estefan se encuentra a cargo del programa televisivo El Gordo y la Flaca, el cual puede verse a través de Univision. A lo largo de su trayectoria, la presentadora ganó muchos seguidores que la admiran y quieren saber todo sobre ella.

¿Cuánto mide y pesa Lili Estefan?

Lili Estefan siempre brilló en la pequeña pantalla, ya sea por su gran talento y experiencia a la hora de informar o entretener al público; o por su belleza que nunca pasó desapercibida. De una u otra forma, logró ganarse los aplausos y el corazón de los espectadores.

Como sucede con cualquier celebridad, sus fanáticos también quieren saber todos los detalles sobre su vida privada. Desde hace mucho tiempo, varias personas se preguntan cuánto pesa y mide la presentadora.

Según informa el sitio Bodysize, la cubano-estadounidense mide 1.75 cm. En cuanto a su peso, este es de 59 kg. No caben dudas de que es mujer muy alta, y que no tiene miedo a lucir sus esbeltas piernas en los diferentes programas o eventos a los que se presenta.

Aunque la presentadora siempre fue bella, lo cierto es que pasó un momento muy difícil con su apariencia. Durante una charla con Emilio Estefan y Gloria Estefan, se animó a revelar la terrible experiencia que le tocó vivir.

La presentadora reveló que se había animado a aumentarse los senos, ya que vio que muchas de sus amigas lo hacían. Según ella, comenzó a sentir mucha presión y tomó la decisión de hacer lo mismo.

Sin embargo, el hecho de no estar tan segura y hacerlo sólo porque sentía presión, provocó que Lili no se preparara psicológicamente para la cirugía. ¡Pero esto no fue lo peor! A la presentadora no le gustó su apariencia post operación.

“Yo no estaba feliz. Me imaginé algo diferente“, comentó con mucha tristeza Lili Estefan. Para ella, fue muy complicado aceptar su nueva apariencia y adaptarse a que su cuerpo había cambiado por completo.

Con total sinceridad, la presentadora le contó a sus primos y a los oyentes que cuando vio sus senos demasiado grandes se deprimió. Durante los primeros seis meses no pudo parar de llorar. Fue un momento muy difícil y angustiante.

¿Sabías esta información sobre Lili Estefan?