Estas fueron las primeras palabras de Jennifer Garner tras las polémicas declaraciones de Ben Affleck

En los últimos días, el actor estadounidense Ben Affleck, de 49 años, fue noticia por haber acusado duramente a su ex esposa Jennifer Garner. Luego de los dichos del ex Batman, la actriz de 49 años, respondió a lo declarado por su ex esposo. Affleck y Garner contrajeron matrimonio en el año 2005 y finalizó en 2018. Fruto de la relación de más de 10 años, tuvieron tres hijos.

En las últimas horas, se conoció la noticia que Affleck, actual pareja de Jeniffer López, anunció su retiro de manera definitiva del cine. El actor afirmó que el film “El último duelo” será el último en el que aparezca en la pantalla grande, pero confesó que continuará realizando dramas en streaming. Esta película fue uno de los grandes fracasos en cuanto a taquilla en 2021. El film protagonizado por Matt Damon y Adam Driver costó más de 100 millones de dólares, pero no tuvo el éxito que pretendían.

Sin embargo, la polémica se instaló cuando el ex Batman, acusó a su ex esposa, Jeniffer Garner, de haber sido la responsable de la adicción al alcohol por parte de Affleck. El actor estuvo en rehabilitación en varias oportunidades y confesó que durante su matrimonio con la actriz y protagonista de “Si yo tuviera 30”, bebía para soportar su relación. Estas declaraciones no cayeron bien ni en el ámbito de su ex esposa ni tampoco en su actual pareja, JLo.

En declaraciones, Ben Affleck aseguró que durante su matrimonio se sentía atrapado y que la infelicidad que sentía en ese tiempo, hizo que se incremente su adicción a la bebida. El actor enfatizó que no se fue solo por sus hijos.

Tras estas acusaciones, Garner de 49 años, se mostró dolida por lo dicho por su ex esposo. La actriz dijo: “Fue como una cachetada en la cara”. Una persona cercana a la ex pareja aseguró que fue una falta de respeto para la madre de los hijos de Affleck.