Así quedó el rostro de Gaby Spanic tras someterse a una nueva cirugía

Gabriela Helena Spanic Uretra, más conocida como Gaby Spanic, es una actriz, animadora, cantante, modelo y ex reina de la belleza de Venezuela. A los 48 años de edad, la venezolana quiere demostrar que sigue siendo una de las mujeres más bellas de su país y Latinoamérica.

En 1992, Spanic logró que su carrera se impulsara debido a que participó como Miss Venezuela y le valió la aparición de telenovelas venezolanas como “Morena Clara”. La bella modelo reveló cuando tuvo un amorío con un hombre mucho más joven que ella. Spanic dijo: “Fue muy lindo mientras duró, es colágeno, energía y me hacía sentir poderosa. A mí no me importa lo que diga la gente, yo prefiero vivir y avanzar”.

Días atrás, la bella actriz, confesó que su hijo tuvo problemas de salud. En un vivo con su gemela por su cumpleaños, Gaby Spanic declaró que atravesó duros momentos debido a que su primogénito fue operado de apenditicis aguda. Sin embargo, pese a eso y tras dejar atrás ese episodio, comentó que se siente muy feliz con su presente.

Actualmente, la actriz venezolana se encuentra trabajando en la nueva telenovela de Salvador Mejía, llamada Corazón Guerrero. Este programa, sería una adaptación de la historia argentina Valientes, protagonizada por Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez. Los productores se basarían en la trama original que cuenta la historia que gira en torno a los hermanos Guerrero quienes buscan venganza por el asesinato de su padre.

En los últimos días, se conoció la noticia de que Gaby Spanic, se someterá a una nueva cirugía estética, la cual estará a cargo del doctor Luis Gil. Fue la propia actriz quien lo confirmó en sus redes sociales donde dijo: “El doctor me va a poner más bella de lo que soy”. La operación consiste en someterse a un par de procedimientos estéticos para corregir algunos defectos físicos. Spanic se hará una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.