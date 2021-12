La difícil historia de vida de Carmen Salinas que demuestra que fue una víctima

El pasado 9 de diciembre, el mundo del espectáculo le dijo adiós a Carmen Salinas a los 82 años de edad, luego de estar un mes en coma por un derrame cerebral. Durante toda su carrera ha tenido muchos éxitos como "María Mercedes" (1993) y "Sueño de amor" (2016), pero también pasó muchas tragedias que la marcaron de por vida.

La comediante nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, y tuvo una infancia muy difícil debido a los problemas de sus padres, Carmen Lozano Viramontes y Jorge Salinas Pérez Tejada. Cuando era pequeña, su madre quiso divorciarse al enterarse que el hombre tenía una familia pareja, pero cuando llegó al juzgado le dijeron que nunca había estado casada.

Según reveló la actriz, Pérez Tejeda organizó una boda por civil de mentira y falsificó los papeles, algo que ya había hecho con otras mujeres. Viamontes se separó y se llevó a todos sus hijos, que eran aproximadamente ocho, pero eran tan pobres que envió a algunos de ellos a un asilo para que puedan comer. Esto generó el efecto contrario en los chicos ya que en ese lugar los golpeaban y maltrataban.

Carmen Salinas: la perdida de un hijo y cinco abortos

Carmen Salinas supo que quería ser actriz desde niña cuando su hermana cantaba en una estación de radio en Torreón y la llevaba para que pudiera verla bailar y escucharla en vivo. Fue descubierta a los 15 años por el productor de cine Carlos Amador Martínez durante una visita a la ciudad y le dio una oportunidad en Ciudad de México, donde hizo su debut en el cine Ópera, lo que marcó el inició de su carrera artística.

A los tres años de convertirse en actriz conoció al músico Pedro Plascencia Ramírez, quien era ocho años mayor que ella, y se casaron a los pocos meses. Si bien esperaba tener un matrimonio feliz, a la mexicana aún la esperaba una de las mayores tragedias que le puede pasar a cualquier persona: perder un hijo.

Carmen Salinas tenía muchos deseos de ser madre y tuvo cinco abortos, de los cuales uno de ellos fue a los siete meses y llegó a tenerlo en brazos. “Se me murió en las manos y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús", contó en una entrevista. Luego de ese suceso traumático, logró tener dos hijos, pero nada resultó como ella esperaba.

El primero que nació fue Pedro Plascencia Salinas, el 7 de noviembre de 1956, y se convirtió en un popular cantante al igual que su padre. A los 37 años le detectaron cáncer de pulmón y era tal el dolor en todo el cuerpo que pensó en el suicido, pero finalmente falleció a los siete meses. Fue cremado y sus cenizas se colocaron en un mausoleo familiar dentro del Panteón Español.

A los cinco años de nacer Pedro, Carmen Salinas y Pedro Plascencia Ramírez le dieron la bienvenida a María Eugenia Plascencia, con quien pasó un hecho traumático. La actriz no se llevaba bien con su suegra y un día que fue a la casa de ella se la quisieron quitar.

"Llevaba a mi niña chiquita, de 40 días de nacida, y a Pedrito de cinco añitos. Llegué a la casa y me quisieron quitar a mi hijita. Me golpearon una hermana y un hermano de Pedro (...) ¿Y saben qué hice para que me dejaran salir con mi niña? Me corté las venas. Por un hijo la vida. Pero nunca dejar de verlo, ni permitir que te quiten a tu criaturita", reveló.

Carmen Salinas no tuvo una vida fácil, pero no se puede negar todo el amor y la felicidad que le dieron sus hijos. Además, a nivel laboral ganó múltiples premios a TVyNovelas, Calendario de Oro, Califa de Oro, TV Adicto Golden Awards y Diosas de Plata, su trayectoria fue reconocida muchas veces y su recuerdo quedará en la historia de México.

¿Conocías su difícil historia?