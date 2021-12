El sentido mensaje de aliento de Michelle Salas a su madre en la final de MasterChef Celebrity

Michelle Salas de 32 años, es fruto de la relación entre el cantante puertorriqueño y la también cantante y actriz Stephanie Salas Banquells, que fue invitada a ser parte de MasterChef Celebrity México, donde paso a paso se ganó un lugar en la gran final del certamen.

La llegada de Michelle al mundo trajo consigo especulaciones de su vínculo con Luis Miguel luego de que se supiera del romance entre El Sol y la hija de Sylvia Pasquel. Por años, todo fue especulación hasta que en el año 2005 Michelle declaró su enojo por ser vista únicamente como la hija no reconocida de Luis Miguel Aquel mensaje fue seguido del reconocimiento legal de la paternidad del ídolo.

Michelle Salas le mando buenos deseos y muchas vibras a su mama, que durante toda su vida le dio los gustos en la cocina, para la gala que se festejará este viernes 17 de diciembre contra Paty Navidad, Germán Montero y Paco Chacón. Además, la modelo recordó cómo disfrutó del gran talento gastronómico tiene su madre.

Tras meses de dura competencia en el reality, esta noche los finalistas entrarán por última vez a las cocinas más populares del país y si quieren la gloria, tendrán que encantar al jurado con una cartilla completa: entrada, plato principal y postre. Quien tenga la mejor performance ganará el primer puesto en las cocinas mexicanas y serán acreedores al premio final de un millón de pesos y un trofeo alusivo de la competición.

Fuente: Instagram Stephanie Salas

En sus redes sociales, la hija del Sol de México, subió hace unas horas un cariñoso posteo con mensaje para Stephanie Salas. En el mismo le deseó buena suerte esta noche y recordó que cuando ella era niña disfrutaba de los mejores almuerzos gracias a Stephanie que siempre le agregaba un plus muy especial a su comida. “Desde que tengo uso de razón, tu comida ha sido no nada más llena de sabor y de ese sazón que heredaste de la tata Malú, pero siempre llena de pasión y de corazón. La cocina no son solo ingredientes, sabe más rico cuando se hace con amor”, compartió.