Javier Bardem confesó cuál fue el momento más difícil de su vida

Javier Bardem es un actor aclamado con múltiples premios en su haber y asegura que todo lo que ha logrado fue gracias a su madre. Es por este motivo que, despedirla tras su muerte, ha sido uno de los momentos más difíciles que le ha tocado experimentar en toda su vida.

Su madre, Pilar Bardem, influyó en su propia decisión de trabajar en la industria del cine. Su tío también era actor y sus abuelos eran cineastas.

El actor de "No es país para viejos", que comenzó a trabajar en películas en inglés en 2000, dijo que, después de la muerte de su madre por una enfermedad pulmonar en julio, trabajar frente a la cámara lo hace sentir más cerca de ella.

"Es asombroso lo presente que está hoy, incluso más que antes", dijo Bardem durante una entrevista. "Y antes, déjame decirte, (ella) estaba muy presente. Pero ahora está en cada célula de mi cuerpo y en todo lo que hago para enorgullecerla".

Bardem dijo que su madre le enseñó el placer de actuar, pero también le mostró que trabajar en la industria del arte puede ser muy difícil.

"Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña, y ser actriz con tres hijos, madre soltera en los años 50 en España, fue muy difícil", dijo Javier Bardem. "La forma en que la trataron fue horrible, así que vi muchas bajas, más que altas, en la carrera de mi madre, hasta que tuvo su momento en el que era una actriz muy respetada en el teatro y el cine".

"Cuando comencé a ser actor, ella me dijo una cosa: 'Si realmente quieres convertirte en actor, prepárate y sé respetuoso con el oficio y con todos los involucrados en este oficio, porque es sagrado'", recuerda con mucho amor.

Javier Bardem continúa con el legado de su madre

El actor, que fue el primer actor español en ganar un Premio de la Academia, le dijo a Geist que ahora trata de equilibrar ser un actor con ser un padre.

"Para mí, siempre lo he dicho, tengo dos semanas", dijo Javier Bardem. "Después de dos semanas sin ver a mi familia, no puedo. No puedo".

Incluso ahora, la actuación sigue siendo un asunto de familia: Bardem y su esposa, Penélope Cruz, se conocieron en 1992 mientras protagonizaban la comedia romántica española "Jamón-Jamón" y realizaron juntos en la pantalla películas exitosas como "Loving Pablo". Él dijo que espera volver a trabajar con su esposa, a pesar de que la pareja intenta establecer límites entre su vida personal y profesional.

"Es una actriz increíble. Es muy inteligente, muy rápida para comprender la profundidad de los papeles", afirmó. "Pero al mismo tiempo, tenemos que protegernos de lo que somos, que es lo más importante, que es la familia y el marido y la mujer".

