Así se defendió Ben Aflleck tras sus desafortunados dichos en contra de Jennifer Garner

El actor de 49 años Ben Affleck se convirtió en tendencia en las redes sociales en estos días, debido a sus últimas declaraciones durante una entrevista que le hizo Howard Stern. En la conversación hablaron de sus trabajos en la industria del cine, de su familia, de su ex esposa Jennifer Garner y también de la etapa en la que fue alcohólico.

Al parecer sus palabras fueron desvirtuadas y lo que salió finalmente publicado fue que él culpó a su ex de su adicción. Ahora el novio de Jennifer López visitó el programa Jimmy Kimmel Live!, y fue él mismo el que quiso aclarar la situación.

En un primer momento Ben calificó a la entrevista con Howard Stern como buena y profunda pero se refirió a como sacaron sus dichos de contexto y explicó: “Habían tomado literalmente la conversación y la habían hecho parecer como si estuviera diciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho”.

“Decía que había culpado a mi exesposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en ese matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”, agregó Ben Affleck un tanto enojado.

Ben Affleck y Jennifer Lopez. Fuente: Instagram @benaffleckoficiall

Luego, el ex de Jennifer Garner aclaró: “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó que esa no era la solución”.

Finalmente, Ben Affleck aclaró que jamás hablaría mal de la madre de sus hijos y comentó: “No creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”.