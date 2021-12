Arturo Carmona volvió a hablar de su relación con Aracely Arámbula

Arturo Carmona, 45 años de edad, declaró algunos detalles del romance que tuvo con la ex mujer de Luis Miguel, que aparentemente no fueron bien recibidas por Aracely Arámbula, Anteriormente, el actor había mencionado la relación que compartieron y hoy, vuelve a mencionarla e incluso a sus hijos Miguel y Daniel.

Carmona comenzó diciendo: "Quiero cerrar el tema, referente a eso lo dicho, dicho está. Creo que se dijeron las cosas en el momento, también. Seguimos con ese cariño y ese respeto que nos tenemos". "Una muy bonita amistad de muchos años, que creo que va perdurar por mucho tiempo, con ella y su familia. Hay mucho cariño y mucho respeto. Siempre procurando tener esa armonía como compañeros y amigos", concluyó.

A su vez, el actor salió a hablar de la relación que tuvo con los hijos de Aracely Arámbula y ¨El Sol de México¨, por lo que comentó: "No es con la única persona con la que he estado y tiene hijos, y yo los acepto. Ojo no es querer suplir la imagen paterna, para nada. En ese momento, obviamente, aceptas esa responsabilidad, pero no es querer suplir al papá porque a veces se puede malinterpretar. El papá va a ser de por vida; se los digo yo, que mi hija vive en un hogar donde hay una figura paterna", finalizó.

Aparentemente, estás declaraciones no fueron del agrado de Aracely, como ocurrió anteriormente en donde la familia de Arámbula se enojó con el actor por haber dado a conocer que había mantenido una relación amorosa. Por lo tanto, Arturo salió al cruce y le pidió disculpas.

Fuente: Instagram Arturo Carmona

Arturo Carmona y "La Chule" se habrían conocido durante los ensayos de la obra ¨Perfume de Gardenia¨ en el año 2010, que debido a la popularidad de la obra comenzaron a realizar giras de México y en ese momento es donde se cree habrían iniciado su relación, que hoy en día es una bonita amistad.