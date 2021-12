El sentido mensaje de Pedro Almodóvar para despedir a Verónica Forqué

Pedro Almodóvar se sumó a las cientos de celebridades que le dedicaron un sentido mensaje de despedida a la actriz Verónica Forqué. La talentosa artista ibérica de 66 años fue encontrada muerta este lunes en su casa en la ciudad de Madrid. La principal hipótesis del fallecimiento de la ex esposa de Manuel Iborra es suicidio.

“Yo creo que la actriz que más capacidad ha tenido para hacer reír, como persona era una persona buenísima, era una especie de ángel. Yo cuando trabajé con ella en “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” me recordaba mucho a Chus Lampreave, por qué eran mujeres que no habían perdido nunca la inocencia de la infancia. Yo recuerdo a Verónica siempre preocupada por todos nosotros, muy muy amiga de todos, dándonos soluciones” inició con su conmovedor mensaje ante las cámaras Almodóvar.

“Era una mujer que yo veía que tenía su vida espiritual resuelta porque tenía una fe muy sólida y absoluta en el budismo. Era la última persona que me habría imaginado con un final como el que ha tenido. Como actriz era una de las más grandes. Los ochenta y los noventa no se entienden sin la presencia de Verónica, tanto en las grandes comedias que hizo como en los dramas” continuó Pedro.

Fuente: Instagram Verónica Forqué

Pedro seleccionó un rodaje en especial para destacar: “Yo recuerdo que el rodaje de “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” como el rodaje más divertido de mi vida, exclusivamente por ella y por la buena química que había entre ella y Carmen Maura y Chus Lampreave”.

“Estoy aquí como todos vosotros para rendir homenaje. Una mujer que era como el día de hoy, todo luz. Estoy aquí para recordarla aquí en un lugar apropiado como el teatro español” finalizó Pedro con su sentido mensaje de despedida a Verónica Forqué.