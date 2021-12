Destrozan a Ben Affleck por sus dichos en contra de Jennifer Garner

Este martes Ben Aflleck el reconocido actor declaro en el programa radial estadounidense The Howard Stern Show que se sentía atrapado en el matrimonio con su ex esposa, la famosa actriz norteamericana Jennifer Garner e indignó al público cuando de manera indirecta culpó a la madre de sus hijos por sus problemas de adicción al alcohol.

Estas últimas semanas el actor Ben Affleck se encuentra en la gira promocional de su nueva película The Tender Bar, donde caracteriza el personaje principal. Luego de algún tiempo alejado de la pantalla grande, por sus problemas de adicciones y su separación de la actriz Jennifer Garner, se lo ve recuperado y volviendo al ruedo.

Si bien el protagonista de Armagedón se caracteriza por hablar con franqueza con los medios, en la última entrevista brindada por el actor al programa The Howard Stern Show, sorprendió a todos, cuando declaró sentirse atrapado en su matrimonio y que de haber seguido en la relación con la actriz probablemente seguiría bebiendo.

“Habríamos terminado destrozándonos. Probablemente todavía seguiría bebiendo”, dijo Affleck. “Eso fue en parte la razón por la que empecé a beber, me sentía atrapado. Me decía a mismo: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz. ¿Qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, agregó.

Sus dichos fueron tan indignantes y desagradables para gran parte del público, que los comentarios no tardaron en llegar a las redes sociales donde los usuarios expresaron su enojo. “¿Culpas a tu ex esposa por beber? Ya eras un alcohólico antes de casarte con ella”. “He sido fan tuya desde hace mucho tiempo, pero deja de hablar de Jennifer Garner. Ninguno de los dos es perfecto pero ¿decir que te sientes atrapado en tu matrimonio? Estoy segura de que a tus hijos les va a encantar leer sobre eso”, expresaban los usuarios en Twitter. Le sensación del público es un sentimiento de ingratitud por parte del actor que en 2018, cuando ya llevaba 3 años separado de la Jennifer, ingreso a la clínica de rehabilitación al alcohol y fue la mismísima Garner quien lo condujo hasta el lugar ese día.

Fuente: AFP

Actualmente el actor se encuentra en pareja con quien ya fue su novia en 2004 Jennifer López y al momento no se ha pronunciado al respecto de sus fuertes dichos con contra su ex mujer ni ha pedido disculpas.