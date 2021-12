Así fue cómo le anunció Alejandro Fernández a Vicente Fernández que no volvería a cantar con él

Luego del fallecimiento del cantante Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre muchos momentos han recobrado vida en el afán de homenajearlo, así es como una entrañable entrevista de la periodista Adela Micha se ha virilizado al recordarnos el día que “Charro de Huentitán” contó cómo fue la conversación que mantuvo con su hijo Alejandro Fernández el día que éste le comentó que ya no volverían a cantar juntos.

Después de muchos años compartiendo escenarios Vicente Fernández y Alejandro Fernández, padre e hijo respectivamente, decidieron no seguir cantando juntos. En la reciente entrevista que se viralizó, de la mano de Adela Micha, se lo ve a un papá muy orgulloso de su hijo contar los motivos por los cuales decidieron separar sus caminos.

“Un día me dijo: ‘oye, papi, yo no quiero ya cantar contigo’, vieras que feo sentí”, contó Vicente Fernández. “Le dije: ‘bueno, explícame por qué'. ‘Es que cuando cantó contigo, pues sí, me quieren porque soy tu hijo, pero cuando llevo cinco o seis canciones, veo que me la están rayando los de la primera fila’, y lo entendí”, añadió el legendario cantante.

Si bien Alejandro tuvo sus motivos que lo llevaron a sincerarse, en la nota don Vicente también comenta que en su interior él no le parecía adecuado que Alejandro interpretara temas del género pop. De alguna manera ambos sintieron que ya era hora de separar sus destinos y lo cierto es que los dos tenían talento suficiente para hacer dos carreras exitosas por separado.

Tras la muerte de Vicente, Alejandro Fernández “Potrillo” (como le decía su padre), compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Creo que esta es una de las noches más difíciles y creo que el amor y la música es medicina. Siempre he creído en los milagros”, comentó “El Potrillo” en medio de su concierto en el llamado “Coloso de Reforma”. Además, el cantante recordó esa noche que su padre había estado en dicho escenario y pidió los mejores deseos, según el video recuperado por Venga la Alegría.