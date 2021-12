Estas fueron las 3 canciones más exitosas de Vicente Fernández

Elegir tan solo tres canciones del gran Vicente Fernández sería un trabajo casi imposible de lograr. Entre todos sus grandes éxitos hay tres canciones que logró inmortalizar para siempre: “El rey”, “Volver, volver” y “Mujeres divinas”.

Vamos a descubrir la historia detrás de cada una de estas melodías que todos los mexicanos sabemos de principio a fin.

¿Cuáles fueron las canciones más exitosas de Vicente Fernández?

Muchas canciones que Vicente Fernández interpretaba las hemos escuchado en voces de otros cantantes, pero él supo llegar con su voz a lo más profundo de los corazones logrando marcar un antes y un después.

1. “Volver, volver”

“Volver, volver” se lanzó en el año 1972 en el álbum titulado “¡Arriba Huentitlán!”. Esta canción en particular no solo le abrió las puertas en todos los rincones de México, sino de todo el mundo.

Tan fuerte fue la repercusión de esta canción, que ha sido traducida a más de 10 idiomas e interpretada por más de 20 artistas. En la actualidad cuenta con 64,8 millones de reproducciones en Spotify.

Hace algunos años, durante un concierto con su hijo Alejandro Fernández, dijo: "Creo que el día en que me estén sepultando, la va a cantar todo mundo".

2. “El rey”

“Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey”.

Seguramente leíste la canción cantando, y es que es imposible pensar en su letra sin recordar el ritmo y la voz de Vicente Fernández. Esta canción escrita y compuesta por José Alfredo Jiménez es una de las más escuchadas de "El Charro de Huentitán".

3. “Mujeres divinas”

La canción “Mujeres divinas” cuenta con 80,2 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndola en la más escuchada de Vicente Fernández en esa plataforma. Es una de las letras más aclamadas, no solo del cantante sino del género musical, por la forma en la que habla de las mujeres y como las elogia.

¿Cuál es tu canción favorita de Vicente Fernández?