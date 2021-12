El importante anuncio de Roberto Palazuelos que pone en vilo al mundo del espectáculo

Este lunes 13 de diciembre Roberto Palazuelos fue entrevistado en las inmediaciones de Televisa donde declaró la posibilidad de su retiro oficial del mundo del espectáculo. La motivación de su decisión está relacionada con las declaraciones que el actor hizo en noviembre pasado, donde expresó su interés por gobernar el Estado Quintana Roo.

Luego de una extensa y exitosa carrera como actor, parece que el mundo de la política ha logrado conquistarlo finalmente y es que si bien el “Diamante Negro” lleva muchos años en el mundo del espectáculo, siempre mantuvo buenas relaciones con el poder y las altas esferas políticas y empresariales mexicanas. Es así como en sus últimas declaraciones expreso su deseo de ser gobernador de Quintana Roo, un lugar donde lleva viviendo 25 años. El actor considera que tiene muchas posibilidades de ganar la candidatura, ya que tiene alto índice de aceptación entre los votantes.

“Parece ser que como pintan las cosas, ¡este rorro ya se les va!, porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas, todavía no tengo el partido no sé por dónde me voy a ir, pero todo se va a decidir esta semana”, comentó el actor mexicano en un video recuperado por el periodista Eden Dorantes en su cuenta de Instagram. “Tal vez sea la despedida de mi carrera artística, así que bueno si soy candidato y gano, por respeto a mí gubernatura ya no regresaré a los foros ”, señaló Roberto.

Fuente: Twitter @SGarciaSoto

Lo que a todos nos intriga, es saber por qué partido será candidato. El actor ha intensificado sus reuniones y actividad en el ambiente político en el último mes y todo indicaría que se inclina por representar a los partidos de la oposición en México o a la coalición Va por México; lo que si estaría descartado es que represente a Morena, ya que el actor lo negó rotundamente en el programa de Arturo Medina.

Fuente: Instagram Roberto Palazuelos

“Tengo la mano levantada, hay un guiño de varios partidos, no nada más de Movimiento Ciudadano (…) Ya comencé mis platicas directamente con las dirigencias nacionales en la Ciudad de México, directamente con la gente allegada con el jefe Dante (Delgado Rannauro) y ahora ya estoy en pláticas directas con Dante” indicó Roberto Palazuelos.