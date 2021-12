Conoce la razón por la que Verónica Castro quedó afuera de la segunda temporada de 'La Casa de las Flores'

Luego de un largo período alejada de la actuación, la icónica actriz mexicana Verónica Castro regresó con gran éxito a la pantalla chica, en la serie de comedia negra “La Casa de las Flores” del director Manolo Caro emitida por Netflix durante 2020. El ciclo alcanzó altos niveles de popularidad y todo parecía ir muy bien para la segunda temporada, pero Verónica sorpresivamente quedó fuera del elenco.

En 2020 regresaba, la reina de la telenovela mexicana Verónica Castro, protagonista de entrañables clásicos del género romántico televisivo de ese país. De la mano del director Manolo Caro, debutó en la plataforma Netflix como “Matriarca” en la serie “La Casa de las Flores”. Su personaje fue furor y muy aceptado por sus fans y público en general; que la vieron volver con el brillo que la caracteriza.

La tira fue un éxito y el público aguardaba ansioso la entrega de la segunda temporada, para poder disfrutar de sus personajes más queridos entre los que estaba el de Verónica; pero meses antes de confirmar el regreso del ciclo se supo de la abrupta salida de Castro del elenco, lo que sorprendió y desilusionó a sus fans que estaban esperando su vuelta.

A su salida el director Caro dijo: “Verónica estaba rodeada de gente que la mal aconsejaron terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más”.

Ante estos rumores el foco se posó sobre el círculo cercano de la actriz, más precisamente sobre su íntima amiga Lizzie Barrera; a quien conoció luego de una participación en el programa de la blonda conductora y que luego de ese encuentro se hicieron amigas inseparables. Fue entonces que Verónica Castro le pidió a Barrera que fuera su manager y así es como la rubia tenía acceso a todas las decisiones que se tomaran entorno a la actriz.

Por estos días el conductor Jorge Carbajal reveló que Lizzie la manager de Verónica, le manejaba todo y que fue ella quien decidió que no haga la segunda parte de “La Casa de las Flores”. Se cree que Barrera no estaba conforme con el lugar brindado al personaje de Verónica (matriarca) y que había otros personajes que tenían mayor protagonismo y esto no era del agrado de la conductora.