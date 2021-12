Así fue la dura infancia de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, es una valorad actriz estadounidense que antes de su salto a la fama tuvo algunos trabajos ocasionales en la televisión hasta que consiguió su papel principal en la serie ´´The Bill Engvall Show´´. También, comenzó a trabajar en icónicas películas que le han permitido obtener múltiples premios importantes.

Lawrence, tuvo que pasar por duros momentos para poder alcanzar la fama mundial que ha logrado con un rotundo éxito. Desde muy pequeña sufría la indiferencia por parte de sus compañeros de colegio y se sentía muy sola. A su vez, sus padres no habían tenido una buena actitud con ella.

“Mi niñez fue infeliz, yo vivía muy ansiosa. De hecho, hasta tuve que ir a un terapeuta porque mis papás ya no sabían qué hacer conmigo. Fue una etapa muy dura. No quiero dar a entender que fui infeliz siempre, pero en mi infancia no la pasé bonito”, exclamó la actriz durante una entrevista.

A su vez, Jennifer tuvo una compleja adolescencia ya que no lograba adaptarse a sus compañeros y tampoco hacer amigos, eso la llevo a cambiarse repetidas veces de colegio, Debido a esta situación, Lawrence se había convertido en una mentirosa compulsiva y en una oportunidad confirmo que a esto lo hacía para lograr ser aceptada.

Por último, Jennifer Lawrence con el afán de lograr sus metas ya que tenía una verdadera pasión por la interpretación, se fue a vivir a Nueva York en donde vivió uno de los peores escenarios, ya que sin el apoyo y ayuda económica de parte de sus padres tuvo que vivir de una forma muy precaria e incluso compartir su comida con las ratas. Por suerte, luego de 4 años de arduo trabajo consiguió consagrarse como la gran estrella que es.