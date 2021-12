Dónde nació Julián Gil y cómo fue su infancia

Julián Gil se podría decir que no es de aquí ni de allá, y es que ha vivido en muchos países desde que era tan solo un niño. Argentina es el país que lo vio nacer pero desde muy pequeño se mudó con su familia a Puerto Rico, en donde creció.

Unos años después se fue a vivir a Venezuela, país que fue su hogar por un largo periodo. Ahora, desde hace varios años, reside en Miami y viaja constantemente a México y otros países de Latinoamérica por sus distintos proyectos.

Julián Gil tuvo una infancia muy corta

Hoy en día Julián Gil tiene 51 años de edad. Se encuentra en muy buen estado por lo que parece aún mucho más joven. Es por esto que es casi imposible imaginar que tiene una hija de 35 años de edad. Sí, ¡Una hijas de 35 años!

Cuando tenía tan solo 16 años se convirtió en papá de Nicolle Alejandra con Brenda Torres, con quien se casó a pesar de que los dos eran menores de edad. Dos años después decidieron divorciarse y tomar caminos separados.

Leyenda

“Vean lo que encontré. Estas fotos me traen hermosos recuerdos, tenia yo 16 añitos y @nicolle_gil estaba recién nacida la segunda foto fue la primera vez que la tuve en mis brazos. La verdad no sabía ni cómo agarrarla. Resulta que ahora es ella la que me agarra a mi. Estás viejita nena, jaja”, escribió el actor para describir la foto a sus seguidores.

Ser papá tan chiquito no le sacó las ganas de tener más hijos, unos diez años después, en 1995, tuvo a Julián Jr. con María Hilda Rivera. Y hace algunos años atrás, en el 2017, recibió a su tercer hijo Matías Gregorio que lo tuvo junto a la actriz y modelo Marjorie de Sousa.

El actor mantiene una excelente relación con sus dos hijos mayores con los que siempre que pueden coincidir comparten momentos juntos. Un gran papá en todos los aspectos.

¿Conocías estos detalles de la vida de Julián Gil?