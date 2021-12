¿Cómo lleva Nerea Godínez el duelo de Octavio Ocaña?

Hace poco más de un mes que el actor mexicano Octavio Ocaña, conocido popularmente por su papel “Benito Rivers” en la serie “Vecinos”, murió a sus 23 años causa de un disparo de arma de fuego en la cabeza, debido a que quedó en medio de una persecución policiaca en la ciudad de Cuautitlán Izcalli.



Su novia Nerea Godínez, con quien se había comprometido en junio de este año, quedó sola con su hijo llamado André de tan sólo cuatro años, a quien Ocaña trataba como a su propio heredero debido al enorme cariño que se tenían.



Lo cierto es que Nerea Godínez no lleva para nada bien el duelo y ahora explicó sus sentimientos ante las cámaras del programa De primera mano. “No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Todo es Tavo”, comentó la morocha.



“Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa. Me quedó ahí un buen rato o voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato. Nada más vengo y duermo”, agregó Nerea e hizo hincapié en que no quiere estar en el hogar que ambos compartían. Sobre las actividades que lleva adelante para no caer en depresión, la viuda de Ocaña explicó: “No puedo estar así, por eso busco algo con que distraerme. Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta quedarme aquí sola”.

Novia de #OctavioOcaña revela cómo afronta su duelo: asegura que solo llega a su casa a dormir porque todo ahí le recuerda a él...#DePrimeraManouD83DuDC4C: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/7uAQNRPFK3 — De Primera Mano (@deprimeramano) December 1, 2021



Consultada acerca de si espera alguna señal del amor de su vida, Nerea Godínez remarcó: “Le diría que me enseñe, que me guíe, que me vaya guiando en esta vida que me queda sin él” y advirtió que hay cosas que no cree que vaya a repetir sin él como por ejemplo viajar. “Para mí todo Jalisco es él. Entonces yo no sé si algún día regrese. La verdad creo que sí sería algo fuerte. Él era feliz ahí”, cerró Nerea.