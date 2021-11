Natasha Klauss, protagonista de “Pasión de gavilanes”, demuestra por qué es la reina de Instagram

Natasha Klauss volvió a demostrar toda su belleza en las redes sociales mientras espera el comienzo del rodaje de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”.

Hace unas horas, Natasha Klauss publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la artista latina desplegando toda su hermosura desde la playa. La oriunda de Cali, Colombia lució un bikini de color negro. Además, la morocha complementó look con su cabello mojado y recogido.

Las fotos tomadas por el @elvene10 tienen un “no sé qué “ en no sé donde “ Espero que me entiendan Aunque estoy feliz muy feliz en mis grabaciones entre montañas , vegetación, caballos, desierto también , calor , frío y haciendo lo que más amo hacer ! Extraño mucho el mar , su brisa , su sensación , su calor y el agua que me limpia y transforma !! fue la primera parte del sencillo y extenso texto que eligió Klauss de epígrafe para acompañar su veraniega instantánea en la popular red de la camarita.

“Este es un recuerdo de #costarica las vacaciones , antes de empezar las grabaciones de #pasiondegavilanes2 Les regalo todas las sensaciones de esta foto para que iniciemos la semana con toda la Energía y amor Feliz inicio de semana #misamores” finalizó Natasha Klauss.

Fuente: Instagram Natasha Klauss

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la intérprete de Sarita Elizondo en "Pasión de gavilanes" se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil. Además, la ex esposa de Marcelo Greco recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida belleza y su look de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Natasha Klauss