La viuda de Hugo López confesó la charla que tuvo con Luis Miguel sobre su serie

La carrera artística de Luis Miguel, en gran parte fue por el talento que tiene el cantante, y, por otro lado, por haber tenido a su lado, a un representante que marcó un antes y un después en la vida del mexicano. Hugo López, fue una de las personas más importantes en la vida del intérprete de "Somos Novios".

La viuda del ex representante del Sol de México, Lucía Miranda, dio detalles de la charla que tuvo en el mes de febrero pasado con Luis Miguel sobre la serie. De acuerdo a lo relatado por la esposa de Sánchez, dijo: “Me comuniqué con él en febrero. Estábamos en plena pandemia y él no salía mucho. Estaba con su novia argentina y se lo veía bastante bien, contento y cuidándose mucho”.

Con respecto a la serie, la viuda de López, comentó: “Estaba contento con la serie me dijo. Además, se encontraba preparando para hacer un disco pero que todavía no pasaba nada. Me comentó las ganas de comenzar con su gira”. Reveló que Luis Miguel fue el encargado de supervisar la serie y estaba preocupado por lo que iba a decir el público.

Fuente: Instagram Lucía Miranda

Fue el actor argentino César Bordón quien personificó al representante de Luis Miguel. El actor, aseguró que Hugo López, en la vida del cantante mexicano fue importante. El por aquel entonces empresario argentino, fue buscado por un joven Luis Miguel, quien tenía como deseo independizarse de Luisito Rey, su padre.

De esta forma, quedan descartados los rumores que afirman, que el Sol de México estaba disconforme con la serie protagonizada por Diego Boneta. Además, la relación con la viuda de su antiguo y entrañable representante, continúa siendo buena.