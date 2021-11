Conoce la increíble fortuna de los integrantes de Queen en la actualidad

El mundo todavía sigue llorando la pérdida del legendario cantante Freddie Mercury, líder y uno de los fundadores de la banda británica Queen. El resto de los fundadores de este icónico grupo musical son el baterista Roger Taylor, el guitarrista Brian May y el bajista, John Deacon.

Esta banda, que se formó en la ciudad de Londres de 1970, tuvo un crecimiento descomunal y terminó siendo una de los grupos más musicales en la historia del rock mundial, al nivel de los Rolling Stones o The Beatles. Pese al fallecimiento del cantante y showman Freddie Mercury, tanto Taylor como May decidieron seguir con el legado y continuar tocando.

Queen, quien ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, el patrimonio actual de la banda supera los 600 millones durante este 2021. Pese a entrar en un impass por la muerte de Mercury, la banda volvió a los escenarios en 2004, acompañada en la voz por Paul Rodgers, quien solo estuvo hasta 2009. Luego, y a través de un concurso de canto, Adam Lambert, se unió a Queen y desde el 2011 siguen arrasando en los escenarios.

Fuente: Instagram Queen

Con respecto al patrimonio de cada integrante, el guitarrista, astrofísico, autor y cantante, Brian May, ha participado de manera ininterrumpida de las presentaciones de Queen y además lanzó como solista de álbumes de estudio. Actualmente, May acumula un patrimonio de 210 millones de dólares, lo que lo convierte en el miembro más rico del grupo. En cuanto a Roger Taylor, su patrimonio alcanza los 200 millones de dólares y ha tenido un éxito fuera de la banda. Por último, John Deacon posee una fortuna de 170 millones de dólares aproximadamente.

Fuente: Instagram Queen

Pese a no tener más la presencia de Freddie Mercury, Queen continúa siendo una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música. Se la recordará por canciones como “Radio Ga Ga”, “We Are The Champions” o el exitoso tema “Bohemian Rhapsody”, el cual le permitió a la banda inglesa saltar a la fama.