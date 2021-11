Cómo es la vida de Oh Young Soo, el participante 001 de “El juego del calamar”, tras el éxito de la serie

Cuando comenzó la pandemia que aún azota al mundo entero, las plataformas de contenido de streaming comenzaron a tomar una popularidad aún mayor, ya que gracias a la cuarentena estricta que obligaba a quedarse dentro del hogar para evitar la propagación del virus, muchos usuarios se adhirieron a estos servicios mientras que otros, que ya estaban suscriptos, comenzaron a compartir su contenido favorito y a “agregar a sus listas” las series y películas más recomendadas.

Así fue como semana tras semana, las grandes empresas fueron modificando sus rankings de “lo más vistos”, pero la ficción coreana titulada El juego del calamar no solo supo permanecer en el puesto número uno por un largo tiempo, sino que también se volvió un ícono de memes, chistes y hasta disfraces para Halloween, además de que el proyecto audiovisual se posicionó como “el más visto del año” tras sumar 142 millones de espectadores a nivel mundial.

Tal es así, que no solo los directores y guionistas atravesaron un fuerte cambio de vida, sino también los protagonistas que relataron esta retorcida, intrigante y crítica historia, que apunta contra la crisis económica de Corea del Sur y deja a la vista de todos la necesidad del humano de “salvar su vida cueste lo que cueste”.

Dentro de este contexto, quien decidió hablar del salto de fama que obtuvo y la sorpresa que eso le generó fue el actor Oh Young-Soo, más conocido como “el jugador 001”, que conquistó corazones con su avanzada edad, con su manera de reflexionar ante la vida y por jugar a los juegos de niños como si su vida no estuviese corriendo peligro. *Alerta spoiler*: aunque hacia el final de la primera temporada, también se ganó a más de un espectador como enemigo.

“Siento que estoy flotando en el aire. Me hace pensar: ‘Necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme en este momento’. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y, como no tengo un gerente que me ayude, es difícil para mí manejar el volumen de llamadas y mensajes que he estado recibiendo. Entonces mi hija me ha estado ayudando”, comenzó relatando el actor de 77 años en un diálogo con ET Canadá.

Y es que además de confesar que ahora su hija es su nueva representante, Oh Young-Soo también se asombró del cariño que recibe cuando sale a la calle a continuar con lo que antes era su vida cotidiana, y que ahora se transformó en una pasarela de autógrafos y selfies para poder llegar a una confitería cercana a su hogar: “Las cosas han cambiado bastante. Incluso cuando salgo a un café o a algún lugar así, ahora tengo que ser consciente de cómo me veo a los demás”.

“Me hizo pensar: ‘Ser famoso también es difícil’. No tengo grandes ambiciones. Grande o pequeño, he recibido muchas cosas mientras vivía mi vida. Ahora quiero dejar atrás esas cosas que he recibido”, reflexionó profundamente el reconocido actor.

Por otra parte, el artista surcoreano también analizó el fuerte mensaje que deja la serie, en donde muestra las peores miserias, los errores del ser humano y su necesidad de ser salvado constantemente: “Nuestra sociedad a menudo solo reconoce el primer lugar, como si todos los demás no importaran. Como si solo existiera el primer lugar y el segundo lugar no tuviera sentido. Pero a pesar de que el segundo lugar perdió frente al primer lugar, el segundo lugar también superó al tercero”.

Para concluir, explicó que para él “el verdadero ganador es el que trabaja duro y se esfuerza por alcanzar un cierto estado interior, en vez de enfocarse en el exterior” y que cree que sobre el final de la primera temporada (la única que hay hasta el momento) se deja ver esta postura y esta idea de que para alcanzar el éxito, primero hay que realizar un importante trabajo interno.