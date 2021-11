Preciosa: el vestido de la esposa de Marco Antonio Solís que enamoró a todos

Cristian Salas, mayormente conocida en las redes sociales como Cristy Solís, sigue muy activa en las en las plataformas virtuales aumentando su popularidad. Mientras tanto su aclamado esposo, Marco Antonio Solís compartió un promocional posteo en su cuenta de Twitter.

“No pierdan la oportunidad de probar esta deliciosa salsa que está hecha con mucho amor. Seguramente le pondrá a todos sus alimentos un gran sabor!!!! #BukiSalsa” fue el mencionado mensaje del “Buki”.

En las últmas horas, Cristy Solís compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus miles de seguidores de todo el planeta. En las misma se puede ver a la blonda desplegando toda su hermosura ante la cámara. La hermosa cubana lució un vestido dorado con apliques. La mujer del intérprete de “Mi eterno amor secreto” complementó su look con su cabello suelto con ondas, grandes aretes sus labios pintados de rojo.

“No es que la vida es corta, es que la estás acortando cuando le das prioridad a lo que roba energía, tiempo e ilusiones. Vive el aquí y ahora Your vibe attracts your tribe . Be happy in all that sets your soul on fire Haz lo que tengas que hacer hoy y no lo dejes para después.Regala tu mejor sonrisa día a día” fue el simple y extenso texto que eligió Salas de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Cristian Salas

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Marco Antonio Solís se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los mil doscientos corazones. Además, la caribeña recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles followers a su envidiable figura física.