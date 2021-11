La dura confesión de Will Smith sobre su oscuro pasado

La infancia de Will Smith estuvo sumida en un contexto de violencia de su padre hacía su familia y en particular de violencia física hacia su madre. Sin embargo, el actor logró canalizar toda esa angustia hacia los párrafos de su libro.



Aunque sus confesiones son duras, reflejan los sentimientos más oscuros que una persona desarrolla en situaciones de tanto dolor. “Mi padre era violento, pero también estaba presente en todos los juegos, puestas en escena y recitales. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en todos y cada uno de los estrenos de todas mis películas. Escuchaba cada disco. Visitaba cada estudio. El mismo perfeccionismo que aterrorizaba a mi familia, ponía la comida sobre la mesa todas las noches de mi vida” escribe Will Smith.



Profundizando sobre su infancia dice: “Cuando tenía nueve años, vi a mi papá darle un puñetazo a mi madre en el costado de la cabeza; tan fuerte que ella colapsó. La vi escupir sangre. Ese momento, en aquel cuarto, probablemente más que cualquier otro momento en mi vida, definió quien soy”.



Ese momento bisagra en su vida repercutió en su vida profesional: “Entre todo lo que he hecho desde entonces —los premios y reconocimientos, los reflectores y la atención, los personajes y las risas — han tenido un sutil hilo de disculpas a mi madre por no haber hecho nada ese día. Por haberle fallado en ese momento, por fallar en alzar la voz por ella. Por ser un cobarde”.

Fuente: Instagram Will Smith



Quizás la más impactante confesión es que Smith pensó en asesinar a su padre y “vengar a su madre”. “Una noche, mientras lo llevaba con delicadeza de su cuarto, la obscuridad se apoderó de mí. Este camino entre dos habitaciones que pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño siempre me decía que algún día iba a vengar a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría” Finalmente decidió no empujarlo por las escaleras y acompañarlo al baño. Su padre murió en 2016 y Will cuenta la historia de la violencia de género, pero desde la perspectiva de un niño que sufrió en ese ambiente cruel.