El sentido mensaje de Alejandro Fernández a Doña Cuquita que da la vuelta al mundo

Su familia ha decidido ayudar y mostrarse en público. Lo hicieron durante el evento destinado a ayudar a “Ecos Jalisco”, una cena a beneficio denominada “Un eco por la niñez”. Alejandro Fernández fue el encargado de tomar el micrófono y animar el evento. A pesar de la grave situación personal que atraviesan tanto Alejando como su madre dieron el presente.



Respecto a su estado de ánimo respondió: “Encantado con todos mis hijos, ¡imagínate!, con toda la familia, para que sepan un pedacito de lo que hacemos siempre en las fiestas…”. También le preguntaron a quién le dedicaba sus canciones y dijo: “Para los niños más que nada y obviamente para mi padre, aquí está mi madre, es una noche espectacular”.



Vicente Fernández según comentó su hijo está: "muy contento porque ha estado avanzando, de tener buenos resultados, así es que feliz y encantado de poder ayudar siempre a las personas necesitadas y sobre todo a los niños”.



Su sentido mensaje durante el concierto fue dirigido a su madre: “Agradecerle a mi madre que está presente aquí, sabemos que está pasando por una situación difícil, y no es fácil después de todo que venga y me esté acompañando aquí. Madre te amo muchísimo, mil gracias por acompañarnos”.

Fuente: Instagram Vicente Fernández



También Doña Cuquita dijo unas palabras: “Tengo que sacarlas, porque si me caigo… ¿entonces qué vamos a hacer?... no me puedo caer, tengo que estar fuerte para verlo a él”. A través de su mensaje dejó entrever que en la familia reina el optimismo y que probablemente en algunas semanas podamos ver a Vicente de nuevo en la escena pública y darle un respiro a sus seguidores.