Quién es Dylan Meyer, la guionista de cine que se casará con Kristen Stewart

En las últimas horas, el mundo del cine y del espectáculo se vio totalmente sacudido luego de que Kristen Stewart, la reconocida actriz que saltó al éxito con su papel en la saga de Crepúsculo, revelara que en los próximos meses pasará por el altar de la mano de su pareja, Dylan Meyer.

Y es que la artista de 31 años se animó a contar esta hermosa noticia mientras le brindaba una nota al ciclo radial Howard Stern y hablaba de su vínculo con la guionista, con quien ya lleva dos años en pareja: “Nos vamos a casar, definitivamente lo haremos”.

“Yo quería que ella me propusiera matrimonio, así que creo que dejé en claro cómo quería que fuese y ella acertó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien, nos casamos, sucederá”, continuó detallando con alegría la actriz que encarnará a Lady Di en la biopic titulada Spencer.

Asimismo, a la hora de revelar cómo fue la propuesta, Stewart confesó: “No hubo algo específico, con dos mujeres vos no sabés quién va a cumplir cualquier maldito rol de género. No queremos pensar en esos términos, así que simplemente sucedió”.

Por otra parte, Kristen también profundizó en cómo fue el momento en que le declaró su amor a la guionista: “Era muy tarde y estábamos en un bar de mala muerte con sus amigos, y cuando salimos le dije: ‘Oh, estoy tan enamorada de vos’, no fue nada espectacular, pero al mismo tiempo era muy obvio lo que me pasaba”.

Cabe destacar que las mujeres se conocieron hace muchos años atrás, pero comenzaron su bella historia de amor a mediados de 2019 cuando ambas compartieron varias salidas y se dieron cuenta que querían pasar a un nuevo nivel, dejando la simple amistad a un costado.

Por su parte, Dylan no sólo se destaca como guionista, sino también como escritora y actriz, y en sus últimas producciones logró posicionar su mirada femenina y explotar las plataformas de streaming con sus trabajos como “XOXO”, “Moxie” y “Miss 2059”, entre otros proyectos audiovisuales.

“El día que la conocí, todas las apuestas se acabaron. La conocí hace años en una película y no la había visto en seis años y de la nada se apareció en la fiesta de cumpleaños de un amigo y yo pensé: ‘¿Dónde has estado y por qué no te he conocido?’”, concluyó Kristen en su entrevista demostrando lo feliz que está de contraer matrimonio y poder compartir la vida con su enamorada.