La dura acusación en contra de Luis Miguel en pleno boom de su serie

Luis Miguel, la serie despierta pasiones. Por un lado, Netflix cosecha cientos de miles de clicks en su bioserie, pero por el otro los involucrados y sus familias se han sentido ofendidos con las interpretaciones o con los hechos relatados.



Esta vez fue el turno de Matías McCluskey que decidió arremeter duro contra “el sol de México” dando un golpe bajo sobre su supuesta adicción a las drogas. Dijo “Es un cocainómano. ¿Se drogaba? Sí, puntual. Estaba tan drogado, tan hecho mi*rda que no te dabas cuenta que te estaba entrando gente a robarte.”



Los McCluskey emprendieron acciones legales en el pasado contra la productora y la plataforma Netflix pero esta vez las acciones legales irían dirigidas directamente contra Luis Miguel, ya que argumentan que los conflictos han sido inventados, son puramente ficcionales y nunca han sucedido.



Si bien Luis Miguel, la serie se presenta como una serie autobiográfica, muchas de sus escenas han sido condimentadas para atraer la atención del público y esto podría haber afectado la imagen del ex representante de “Luismi”, Alex Mc Cluskey.

Dice su hijo: “Es hijo de p*ta. Nombrar a mi padre como un extorsionador. Es un cobarde”. Y también declaró: “Ya habías deshonrado a mi padre. Mostrando una película, diciendo que mi padre trabajó a tus espaldas con Laura Pausini, a quien nunca conoció en su vida. (Mi padre) jamás hubiese jugado de la forma en que lo dejaste. Realmente tienes algo personal con mi padre. No puedo creer que no lo hayas dejado descansar en paz”.



Por su parte Luis Miguel publicó en su Twitter “La serie de Netflix es ficción. No es 100% real. Basada en Hechos Reales” desligándose del conflicto.