Divina, la esposa de Marco Antonio Solís encandila con su belleza

Cristian Salas, mejor conocida en las comunidades virtuales como Cristy Solís, continúa muy activa en las en las redes sociales incrementando paulatinamente su popularidad. Mientras tanto su aclamado esposo, Marco Antonio Solís compartió toda su amor por su pareja en un posteo de Instagram.

El tiempo no tiene una forma específica... Pero tiene nombre, tiene rostro, tiene aromas, sabores, tiene emociones, tiene valor! Seamos apasionados de la vida y vivamos este tiempo recordando todo lo bueno que ha ocurrido con quiénes ya no están físicamente y disfrutemos de quienes nos rodean hoy MAS que nunca. Se acerca fin de año y podemos ver qué pronto pasa el tiempo sin darnos cuenta! Agradezcamos cada día por la bendición de estar vivos, sentirnos amados, queridos y honrremos las memorias de quienes ya no está, recordando lo bello que nos hicieron sentir, todo el amor recibido y alimentemos nuestro presente con gratitud, fé y buena voluntad. @cristy_solis”fue el extenso mensaje del “Buki”.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solís

Hace unas horas, Cristy Solís publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleíto a gran parte de sus miles de followers de todo el mundo. En las misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza ante la cámara. La hermosa cubana lució un pantalón negro, haciendo juego con un cinturón de cuero, botas a tono y una blusa color beige oversize. La mujer del intérprete de “Si no te hubieras ido” complementó su look con un sombrero negro y un delicado make up.

“Si no sabes que ponerte, ponte alegre, feliz, son la mejor vestimenta, que te hará vibrar alto y fluir con lo mejor de la vida. Goza y disfruta del camino. Si te sientes bien es la dirección correcta. Si no lo es, no sigas por allí. A darle hacia donde queremos ir Baby let’s ride” fue el sencillo y extenso texto que eligió Salas de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Cristy Solís

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la mujer de Marco Antonio Solís se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los mil corazones. Además, la caribeña recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores a su envidiable figura física.