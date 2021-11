Quiénes fueron las parejas más importantes de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó es famosa a nivel mundial por sus trabajos como actriz, en especial en la serie española La casa de papel. También es reconocida por estar en pareja con el argentino Chino Darín. Sin embargo, este no es su primer vínculo amoroso y a continuación recordamos algunos de los más destacados. No te pierdas los detalles.

Úrsula Corberó: sus primeras parejas famosas

Ya sea para la prensa del espectáculo o para los fans de cada uno, una de las parejas más adorables del ámbito es la que forman desde hace varios años Úrsula Corberó y el Chino Darín.

Sin embargo, la actriz española también es conocida por haber mantenido varios romances con otros famosos, entre los que se encuentran un artista, un modelo y un deportista.

Al respecto, hay que decir que se trata de relaciones que trascendieron en el mundo público, lo que significa que existe la posibilidad de que la intérprete de Tokio en La casa de papel haya mantenido otros romances que no salieron a la luz.

El primero de todos sería el que tuvo con Israel Rodríguez, actor con el que estuvo en pareja entre 2009 y 2011, aproximadamente.

Al poco tiempo, la exintegrante de Física o química ocupó las portadas de las revistas con el breve romance que tuvo con Feliciano López. Si bien ella y el tenista hicieron lo posible por pasar desapercibidos, la relación se hizo conocida y llamó la atención de todo el mundo.

No obstante, la misma no prosperaría y, al parecer, a la artista de 32 años no le costó mucho superar el mal gusto ya que pronto formaría una nueva pareja, en este caso con Andrés Velencoso.

Con el modelo español, Corberó mantendría uno de los noviazgos más duraderos de su vida, ya que comenzaron a salir en 2013 y se separaron en 2015.

Úrsula Corberó y los detalles de su noviazgo con Ricardo “el Chino” Darín

Lo más probable es que ninguno de los dos se imaginara lo que el destino tenía esperado para ellos. Desde el momento en que se conocieron, el flechazo entre ambos fue inmediato y fue tan intenso que continúa vivo hasta el día de hoy.

Todo comenzó en el rodaje de La embajada, serie española que contó con la participación internacional del hijo de Ricardo Darín. Pronto, el Chino y Úrsula se convirtieron en pareja y hasta se animaron a dar pasos importantes, entre ellos el de la convivencia.

Juntos desde el 2016, ambos artistas dividen su tiempo entre Buenos Aires y Madrid. Si bien es cierto que la mayor cantidad del mismo lo pasan en el departamento que tienen en la capital española, no hay que olvidar que la primera parte de la cuarentena estricta, la de comienzos de 2020, la vivieron en Argentina, en la casa familiar de los Darín.

Luego de leer todo esto, ¿estabas al tanto de las parejas que había tenido Úrsula Corberó antes de comenzar su noviazgo con el Chino Darín?