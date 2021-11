Quién es el narcotraficante con el que Galilea Montijo habría tenido una historia de amor

Ser una de las presentadoras televisivas más importantes de México no es gratis. El renombre trae consigo algunos problemas, polémicas y escándalos de los que Galilea Montijo no está exenta para nada.

La conductora del programa más visto de Televisa está involucrada nuevamente en un particular episodio que no la deja bien parada. Y como dicen, si las noticias vuelan, las malas viajan a la velocidad de la luz.

En esta ocasión, Galilea fue vinculada sentimentalmente con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. La noticia la sacó a la luz Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, tomando la información del libro “Emma y las otras señoras del narco” de Anabel Hernández.

Pero, ¿quién era Leyva? Aquel hombre, más conocido como “El Barbas”, era el líder del Cártel de los Beltrán y, según el libro de la mencionada periodista, Montijo habría sido su gran compañera cuando estuvo detenido.

Este polémico personaje nació en 1961 en Sinaloa y era el jefe máximo de la organización criminal que llevó adelante junto a sus hermanos, Héctor y Alfredo. Además, era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país y uno de los más buscados del mundo.

El supuesto ex amor de Galilea Montijo murió en diciembre de 2009, en un enfrentamiento entre la Armada de México y miembros de su Cartel.

Lejos de hacer caso omiso a todo lo que se estuvo diciendo en las últimas horas sobre ella, y tras conocerse lo que supuestamente escribió Hernández en el esperado libro, Montijo no se quedó callada.

La presentadora se cansó que la involucren constantemente en polémicas, relaciones falsas o que le adjudiquen historias que poco tienen que ver con ella. Por eso, el viernes rompió en llanto ante las cámaras de “Ventaneando”.

“Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Vienen de un canal de YouTube, que vienen de un libro y el libro no ha salido”, dijo.

Luego, muy molesta por todo lo que está pasando, Montijo confió que tomará acciones legales una vez que salga la publicación a la venta y que pueda constatar que realmente aparece su nombre.

Además, en diálogo con la prensa que la abordó a la salida de Televisa, Galilea fue honesta y comentó: “…y bueno, pues siempre hay que pedir pruebas, ¿no? Se deben tener pruebas para llegar a un límite tan disparado”.

Esta no es la primera vez que relacionan a Galilea Montijo con personas tan controversiales. Pero esta situación en particular la molesta aún más porque ahora tiene un hijo al cual proteger y porque algo de tal relevancia no solamente perjudica a la empresa para la que trabaja, sino su imagen de la cual vive.