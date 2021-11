Qué tiene Gaby Spanic contra Alicia Machado

La casa de los famosos fue uno de los realitys más polémicos de este 2021. A través de la cadena Telemundo, varias celebridades se enfrentaron por un importante premio. Entre ellas se encontraba Gaby Spanic.

Al igual que Big Brother, este reality reunió a varias figuras reconocidas del mundo del espectáculo y las hizo convivir juntas durante meses. No podía tener relación con el exterior, y debían estar vigilados por las cámaras durante las 24 horas del día.

Desde que llegó a dicha casa, Gaby se convirtió en una de las mujeres más fuertes del concurso. Sin embargo, hubo otra estrella que le hizo competencia: Alicia Machado. La ex reina de belleza no tenía pelos en la lengua y no dudó en enfrentarse a todos sus compañeros para ganar el premio.

¡Y lo logró! La modelo venezolana se convirtió en la ganadora del concurso. Pero, en el camino hacia la victoria, se enfrentó fuertemente a la actriz de La Usurpadora. La amistad que existía entre ambas se desvaneció.

Los comentarios picantes de Gaby Spanic contra Alicia Machado

Durante su convivencia en La casa de los famosos, Gaby Spanic y Alicia Machado protagonizaron grandes escándalos. A pesar de que mantenían una buena relación antes de ingresar al reality, allí adentro se convirtieron en rivales.

Después de tantos meses, finalmente el programa de Telemundo llegó a su fin. Sin embargo, la mala relación entre la modelo y la actriz continúa. Tal es así, que la intérprete realizó fuertes comentarios que estuvieron destinados para la ex reina de belleza.

Aunque ella nunca confirmó que sus comentarios fueron destinados para su nueva enemiga, los usuarios de las redes sociales sintieron que las indirectas fueron bastante claras. A través de un Live de Instagram, Gaby Spanic dijo todo lo que pensaba.

La actriz venezolana habló sobre Dancing With The Stars, en el nuevo programa donde participa en Hungría. Según sus propias declaraciones, allí está rodeada de gente que es muy profesional y honesta. Fuente: La Opinión

Pese a que este programa también es una competencia, la protagonista de La Usurpadora reveló que no hay envidia ni difamaciones entre concursantes. Sin lugar a dudas, esta fue una indirecta para Alicia Machado y La casa de los famosos.

Cabe resaltar que Gaby Spanic no es la única que realizó declaraciones polémicas. Por su parte, la ganadora del reality de Telemundo aseguró que su relación con la actriz se fracturó y que por el momento no tiene interés de limar las asperezas

¿Preferirías que vuelvan a ser amigas?