La rotunda respuesta de Danna Paola al ser consultada por su rivalidad con Ángela Aguilar

Danna Paola y Ángela Aguilar son las revelaciones musicales de esta generación. Los comentarios de los fans y las redes ponen en evidencia rivalidades y celos entre las artistas. Se recordará la rivalidad entre Thalia y Paulina Rubio que ocupa los tabloides cada vez que las famosas abren su boca.

Danna Paola interpretó a “Lucrecia Montesinos Hendrich” en la serie Elite, lo que le dio proyección internacional. Ese personaje de arpía, fría y clasista no es su carácter en la vida real y ella se encargó de mostrar quién es en verdad. De hecho, fue preguntada por la supuesta rivalidad que mantiene con Ángela Aguilar.

“¿Cuál rivalidad, amigos? Mi performance en el Latin Grammy justo se trató de eso, fue una invitación a todas mis compañeras con mucho respeto y admiración también, de todo el apoyo, de que sigamos juntas, de que nos demos la mano, de que no nos dejemos ni nos callemos nunca” decía la mexicana.

Luego se dedicó a destacar habilidades de su supuesta enemiga: “Ángela es hermosa, la amo, canta divino, la vi por ahí, estaba preciosa, la admiro mucho, es una niña muy talentosa, me encantaría en algún momento hacer algo con ella, por supuesto”.

Fuente: Instagram Danna Paola

Desentendida sobre el supuesto enfrentamiento la intérprete de Mala Fama decía: “Hay que hablar del talento, de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo, y de disfrutar la vida, que no sabemos qué pase el día de mañana…Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que a nadie le gusta que se metan en su vida”.